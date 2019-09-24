Тина Канделаки о бодипозитиве: «Когда про 150-ти килограммовых девушек говорят, что это классно, у меня возникает вопрос»

Известная телеведущая Тина Канделаки не пропускает ни одного значимого спортивного события. Поэтому неудивительно, что в минувшие выходные она прилетела в Екатеринбург на Чемпионат мира по боксу. Но в этот раз не в качестве гостя. Генеральному продюсеру «Матч ТВ» досталась ответственная задача вести церемонию награждения боксеров. А так как с недавних пор Тина Канделаки является еще и ведущей на радио «Комсомольская правда», то она нашла время в своем графике и дала интервью уже родному изданию.

Тина Канделаки о своем любимом виде спортаФото: Алексей БУЛАТОВ

БОКС – ЭТО ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ

- Тина, вы уже традиционно приезжаете на бои в Екатеринбург, сейчас на Чемпионат Мира по боксу. Вам действительно нравится мужской вид спорта или все-таки работа обязывает?

- К футболу и боксу у меня любовь с детства. С моим приходом на «Матч.ТВ» на канале начали показывать много боев. Меня поразило то, что бокс и бои – одни из немногих видов спортивного контента, амортизация которого бесконечна. Их можно показывать по 289 раз, и люди с удовольствием будут их смотреть. Некоторые говорят: «Ну что-ж это такое? Мордобой в середине дня». Друзья мои, ну есть какие-то зрелища, придуманные не нами. Раньше так же были актуальны гладиаторские бои. Весь мир смотрит бои. Это невероятные цифры и огромные деньги!

- На ЧМ по боксу обещался приехать Хабиб Нурмагомедов. Год назад была история, когда он не пожал вам руку… С того момента вам удалось обсудить ее за хачапури?

- Он за это извинился. Это очень интересный факт, который гораздо выше обычного хайпа. В исламской традиции мужчина не может жать руку незнакомой женщине, не помыв ее перед этим. Эта ситуация – пример того, насколько по-разному многие люди, живущие в России, смотрят на общепринятые правила. Но мы живём в светском государстве, поэтому, на мой взгляд, когда мы встречаемся в публичном поле, манера поведения должна быть светской.

Тина Канделаки ведет передачу на радиоФото: Иван МАКЕЕВ

- Вы написали в Инстаграме, что восхищаетесь поступком Хабиба, когда он купил своей семье билеты на свой бой. А как вы отнеслись к ситуации, когда он резко высказался о спектакле с полуобнажённой актрисой?

- Он давным-давно так реагирует. И на спектакли, и на концерты. Я не считаю это нормальным и еще раз повторюсь: в светском государстве должны быть светские правила. В нашей стране много людей, которые внутри своих родовых гнёзд по-разному смотрят на модель поведения в современном обществе. Если мы начнём использовать все эти модели, мы никогда не договоримся. Никакие концерты и выступления не могут отменяться, если это кому-то не нравится. Если они не нарушают закон – их никто не может запретить. Я сама хожу на спектакли Кирилла Серебрянникова и Кости Богомолова. И все их интерпретируют по-разному. Есть очень тонкая грань между обычной провокацией и той, которая может оскорбить чувства верующих. Но мы, чаще всего, сталкиваемся с тем, что люди, опираясь на свою веру, почему-то начинают вмешиваться в светские дела. Россия и так не является эпицентром масскультуры. Поэтому если мы не будем развивать свою светскую культуру, то и мы, и наши дети будем полностью потреблять контент с Запада. Давайте будем толерантнее относиться к провокационной культуре.

Тина Канделаки на Чемпионате мира по боксуФото: Алексей БУЛАТОВ

КАРЬЕРА ПАВЛА УСТИНОВА МЕНЯ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ

- Тина, а вы следили за историей Павла Устинова?

- Я не просто следила, я приняла в этом участие: выступила и сказала, что, если нужна помощь с адвокатами и деньгами, я помогу.

- Как считаете, шум вокруг него, даст толчок в его карьере? Как это произошло с тем же Иваном Голуновым.

- Не думаю. История с Павлом Устиновым – это то, на что я косвенно могла повлиять, поэтому я приняла в этом участие. А как будет развиваться его карьера - меня это не интересует. Одна из самых главных проблем нашей страны – это то, что у каждого есть свое мнение. Вот у меня никакого мнения по этому поводу нет. Не потому, что я не хочу ответить на этот вопрос, а потому что я не знаю и не думаю про это. Я Павлу желаю удачи. Надеюсь, что эта история, наоборот, никак не помешает его карьере. Актеру всегда сложно проходить через такие точки внимания к собственной персоне. Надеюсь, что этот сложный эпизод в своей жизни он пройдёт достойно и в его творческой карьере всё сложится хорошо.

- А про ситуацию со студентом из нашего уральского ВУЗа, которого хотели отчислить из-за нетрадиционной ориентации, вы слышали?

- Мне говорили об этом. Когда ведешь публичный аккаунт, надо понимать, что у тебя больше нет частной жизни. Всё, что ты там производишь, является общедоступным контентом – это раз. А два – то, о чем мы говорили с вами до этого – надо быть толерантнее. У нас в обществе одна из критических проблем – это отсутствие эмпатии. Когда ты заводишь аккаунт и открыто говоришь о своей приверженности к нетрадиционному сообществу, к сожалению, в нашей стране, ты должен быть готов к такому повороту событий. Я считаю, что сексуальная ориентация не является причиной изоляции человека, откуда бы то ни было, включая учебные заведения.

Телеведущая редко пропускает знаковые спортивные событияФото: Алексей БУЛАТОВ

Я ПРОТИВ ЧЕТЫРЕХДНЕВНОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ

- Вы часто ездите на родину в Тбилиси?

- Нет, к сожалению. Живу слишком плотной рабочей жизнью. Но связь с Тбилиси у меня колоссальная, почти все мои товарищи родом оттуда, а мой партнер по бизнесу – лучшая подруга детства.

- Как вы считаете, ситуация которая там сейчас происходит, может повлиять на отношения России и Грузии?

- Ситуация с Грузией – это лакмусовая бумажка того, что произошло после развала СССР. Советский Союз очень много денег вкладывал в союзные республики и образование. Я училась в русской школе, и у нас было два языка: русский и грузинский. Сегодня, если я не ошибаюсь, русских школ в Грузии нет вообще. После распада СССР в Грузию начала инвестировать Америка, поэтому и выросло целое поколение, которое плохо знает русский язык, но хорошо владеет английским. Но в отличие от Америки, у нас с соседними странами есть схожесть культур. Если вы из Екатеринбурга приедете в Тбилиси, то будете чувствовать себя как дома. А главная проблема всё же заключается в том, что Россия не вкладывает деньги. Не мне диктовать внешнеполитический курс страны, но до тех пор, пока она не начнёт это делать, там постоянно будут антироссийские настроения.

- Как вы думаете, если в России все-таки введут четырёхдневную рабочую неделю, это сыграет на пользу?

- Я против. Одна из серьезнейших проблем нашей страны – крайне низкая производительность труда. Вроде в 7-8 раз ниже, чем у американцев. Сейчас идет роботизация и автоматизация, о какой четырёхдневной рабочей неделе может идти речь? Возможно, через несколько лет многие профессии уже не будут востребованы. Это первая причина. А вторая – разнообразие праздников. Из-за них люди выпадают из рабочего режима.

Фото: Instagram

Я ЛИШИЛАСЬ СВЕТСКОЙ ЖИЗНИ

- Тина, вы часто пишете в Инстаграме, что вы против алкоголя и курения. Неужели даже не пробовали?

- Я живой человек, ничто человеческое мне не чуждо. Конечно, пробовала и вино, и сигареты. Но с алкоголем особая ситуация, потому что моя мама – нарколог. Быть в семье нарколога – это либо вообще не пить, либо пить втихую. У многих людей студенческая жизнь проходила на вечеринках с алкоголем, а у меня на работе. Времени на это не было совсем. Сейчас, если я буду пить, курить и не заниматься спортом, буду выглядеть по-другому, не как в Инстаграме. А ведь всем интересно, хорошо ли я выгляжу в жизни.

- Раз уж заговорили про отношения родителей и детей. Вы для своих строгая мама?

- Мне всегда хотелось быть человеком, к которому дети обращались бы в критической ситуации. Я хотела, чтобы они меня максимально вовлекали в свою жизнь. Для этого запрещать им что-либо глупо и даже бессмысленно. Если мне в детстве еле-еле удавалось найти журнал «Пентхаус» с порнографией у соседа-летчика, то сейчас в один клик можно увидеть всё, что надо и не надо (смеется). При невероятной общедоступности любой информации, самое главное, что нужно делать родителям – это не говорить детям: «Не пей, не кури». Нужно много разговаривать с ними, чтобы они чувствовали в вас единомышленников.

- Вы успеваете и тут и там, и семье время уделить, и работе, и спорту. У вас вообще бывают выходные?

- Людям только кажется, что я занимаюсь всем. На самом деле, у меня есть определенный список вещей, которые я делаю рутинно, последовательно и регулярно. У меня есть несколько точек, по которым я курсирую целый день: Останкино, Коперник (где Spa-салон и шоурум косметики) и офис, где сидит моя команда. В завершении дня я прихожу домой, занимаюсь в спортзале и провожу время с семьей. А успеваю далеко не везде. Например, я напрочь лишена яркой светской жизни, которая бурлит в Москве.

Часто телеведущая посещается светские мероприятия в компании дочери. Фото: Instagram

- Жалеете?

- Да нет. Не потому, что она плохая, а потому что светская – это большой инструмент для знакомств. Пусть этим занимается молодежь. За 20 лет жизни в столице я уже со всеми познакомилась. Для меня все эти вечеринки - потеря времени. Коллеги часто обижаются, что я мало куда прихожу. На это я им всегда отвечаю: «Друзья, если это дружба, то приходите в гости домой».

- Как вы относитесь к бодипозитиву? Считаете, что нужно любить свое тело таким, какое оно есть?

- Себя обманывать не надо. Я всю жизнь стремилась худеть, держать определенный вес, потому что он связан со здоровьем. Если вес подтвержден по медицинским показателям – проблем нет. Необязательно весить 55 килограммов и иметь модельную внешность. Но когда журналы показывают 150-ти килограммовых девушек и говорят, что это классно, у меня возникает вопрос: «Можно увидеть кардиограмму, состояние печени и других органов этих девушек?». Есть люди, которые едят сладкое, мучное и своим примером показывают, что все продукты, которые считаются среди ЗОЖников неприемлемыми, на самом деле можно есть и кайфовать. Бодипозидив не должен быть угрозой вашему здоровью.

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