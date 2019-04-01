2019-04-01T14:40:54+03:00
Происшествия

Украли жесткие диски и оставили записку с угрозой: в Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта»

Злоумышленники оставили записку с угрозой
Олег Галимов
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Первой разгром увидела уборщица. Фото:Сергей ПлахотинПервой разгром увидела уборщица. Фото:Сергей Плахотин
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Минувшей ночью в Екатеринбурге неизвестные устроили разгром в редакции местного «Коммерсанта». Место преступления уже осмотрели полицейские. Кроме того, на столе Сергея Плахотина генерального директора Сергея Плахотина лежала записка: «Сдохнешь, сявка».

Будем надеяться, что виновники будут найдены и понесут наказание Фото: Алексей БУЛАТОВ

Будем надеяться, что виновники будут найдены и понесут наказаниеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Пропали жесткие диски с моего компьютера и главного редактора, - рассказал «КП» Плахотин. - Подозревать нам некого, у нас нет врагов.

Фото:Сергей Плахотин

Фото:Сергей Плахотин

Наш фотограф находится на месте происшествия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наш фотограф находится на месте происшествияФото: Алексей БУЛАТОВ

В полиции подтвердили факт обращения.

- Поступило сообщение в дежурную часть отдела полиции № 5 о хищении двух жёстких дисков. На месте работает следственно-оперативная группа. По предварительной информации, следов взлома нет. Сотрудники полиции изучают съемки с камер видеонаблюдения, - прокомментировали в УМВД по Екатеринбургу.

Полиция опрашивает сотрудников редакции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция опрашивает сотрудников редакцииФото: Алексей БУЛАТОВ

Записку уже изъяли полицейские. Фото: Сергей Плахотин

Записку уже изъяли полицейские. Фото: Сергей Плахотин

Наш фотограф Алексей Булатов уже приехал в редакцию коллег и сделал небольшой фоторепортаж с места событий. К расследованию ЧП уже подключился Следственный комитет.

- На место происшествия выезжала областная следственная группа СКР и сотрудники полиции. Проводится комплекс первоначальных неотложных проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия. Рассматриваются несколько версий инцидента, в том числе, и на предмет возможного наличия признаков ст.144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Полиция изъяла компьютеры журналистов «Ъ» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция изъяла компьютеры журналистов «Ъ»Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожелаем журналистам «Коммерсанта» не падать духом и поскорее забыть о случившемся Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожелаем журналистам «Коммерсанта» не падать духом и поскорее забыть о случившемсяФото: Алексей БУЛАТОВ

Стоит отметить, что в апреле прошлого года главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина избили арматурой у подъезда его дома, а также при загадочных обстоятельствах с балкона выпал журналист Максим Бородин.

Полиция уже изучает записи с камер видеонаблюдения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция уже изучает записи с камер видеонаблюденияФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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