2019-12-20T15:56:51+03:00
Происшествия

Схватили у подъезда и потащили в кусты: в Екатеринбурге будут судить насильников 20-летней студентки

Денису Флягину и Илье Антропову грозит более 10 лет лишения свободы [ВИДЕО]
Олег ГАЛИМОВ
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Девушка кричала и звала на помощь. К счастью, ее сосед по подъезду спугнул насильников. Фото: СОЦСЕТИДевушка кричала и звала на помощь. К счастью, ее сосед по подъезду спугнул насильников. Фото: СОЦСЕТИ
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Следователи СКР завершили расследование уголовного дела в отношении Дениса Флягина и Ильи Антропова, обвиняемых в изнасиловании 21-летней студентки. По версии следствия, двое рецидивистов напали на девушку в ночь на 15 августа, когда та возвращалась домой с работы.

- Они гуляли по городу, пьянствовали, - рассказывает «КП» руководитель следственного отдела Ленинского района Екатеринбурга Вадим Терновой. – Увидели на перекрестке девушку, и решили удовлетворить свои низменные потребности. Проследили за ней до дома на улице Фурманова и напали, когда она подходила к подъезду. При проведении экспертиз, в том числе молекулярно-генетических, их причастность была доказана в полном объеме.

Один из насильников во время следственного эксперимента. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Один из насильников во время следственного эксперимента. Фото: СУ СКР по Свердловской области

К счастью юную красавицу спас неравнодушный сосед, который услышал ее крики и выбежал на улицу. Мужчина схватил палку и ударил по голове одного из насильников, чем и спугнул их. Несмотря на то, что криминальный дуэт засветился на камерах видеонаблюдения, поймать их удалось лишь через месяц.

Флягина задержали после очередного грабежа, а в его телефоне нашли фотографии Антропова, чье лицо также было в ориентировке.

Насильники с Фурманова.Видео: СУ СКР по Свердловской области

- Оперуполномоченные занялись установлением личности этого мужчины, связались с коллегами из ОП №5 (инициаторами розыска), на чьей территории было совершено насилие над девушкой. Задержали его по месту жительства. Оба и ранее были не в ладах с законом, имели судимости за имущественные преступления и причинение тяжкого телесного повреждения, - рассказал пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Отмечается, что Флягин уже судим за кражи, хулиганство и грабежи. А его подельник имеет непогашенную судимость за изнасилование. За нападение на девушку им грозит более 10 лет лишения свободы. До вынесения приговора они будут находиться под арестом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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