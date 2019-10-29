Отправлял фото гениталий: отец 10-летней девочки разоблачил почтальона из Екатеринбурга, который совращал его дочь

- Привет! Меня зовут дядя Миша, давай знакомиться?, - высветилось сообщение на экране телефона 10-летней Кати Геренко (имя изменено – прим.ред.) из Череповца.

- Привет. Что тебе нужно? – ответил ребенок.

- Смотри, что у меня для тебя есть, - написал незнакомец. Но на сей раз вместе с текстом появилась и фотография.

Маленькая девочка не поняла «изображения» и показала переписку отцу. Мужчину чуть не хватил удар, когда он увидел в телефоне малышки мужской половой орган. Но отец Кати не растерялся и продолжил «знакомство» с педофилом от лица дочки. На его вопросы о месте жительства и роде деятельности извращенец отвечал неохотно, вместо этого он снова отправил ту же фотографию своего члена.

- Я показал тебе свою писю, а теперь ты покажи мне свою! Ты знаешь, почему у мальчиков и девочек они разные? – написал любитель детей. Он еще не подозревал, чем для него обернется такая отправка фотографий.

Разумеется, никакого ответа от отца девочки не последовало, мужчина сделал скриншоты переписки и написал заявление. Следователи запросили у администрации «ВКонтакте» вычислить адрес отправителя. Ответ пришел через месяц – извращенцем оказался житель окраины Екатеринбурга.

Девочка продолжает пользоваться соцсетями, а педофил Иванов удалил страницу как только на него завели дело. Фото: СОЦСЕТИ

- В дежурную часть отдела полиции №13 УМВД по Екатеринбургу весной текущего года поступило тревожное обращение от жителей одного из соседних регионов о том, что при просмотре социальных сетей своей несовершеннолетней дочери они обнаружили странную переписку с приложением фото порнографического характера. Сказать, что родителей это напугало — значит ничего не сказать. За дело взялись, чтобы вычислить и задержать сексуально озабоченного, сыщики уголовного розыска. Взяли подозреваемого, а ныне обвиняемого по месту жительства в двухкомнатной квартире на улице Бисертская, где он обитал со своей матерью. Ранее он не судим, нигде официально не трудоустроен, жил на иждивении родительницы. Оперуполномоченные изъяли его «игрушку» в виде компьютера, с которого он и осуществлял рассылку интимного контента. После этого собранные материалы представители МВД направили для возбуждения уголовного дела нашим коллегам в региональный СК, - рассказывает пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

ПЕДОФИЛ ПОД ВИДОМ ПОЧТАЛЬОНА

Задержанным оказался 23-летний почтальон Роман Иванов (имя обвиняемого изменено – прим.ред.). Как выяснилось, парень давно мечтал удовлетворить свою сексуальную фантазию, но попал в поле зрения силовиков после первого же «общения» с ребенком. Примечательно, что сначала он думал, что девочке 14 лет, так как это минимальный возраст, который можно указать во «ВКонтакте». Но даже когда Катя написала, что ей всего 10, Иванов продолжил вести интимную переписку, чем лишь усугубил свою участь.

Кадры из квартиры Иванова, извращенец показывает на свой телефон, с которого он отправлял интимные фотографии. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

- Из-за повторного отправки фотографии порнографического характера в действиях мужчины усматриваются признаки преступления по статье «покушение на иные действия сексуального характера в отношении малолетнего». Кроме этого он знал о возрасте девочки, в силу которого она считается беспомощной. Несмотря на то, что у него дома есть компьютер, он занимался рассылкой с телефона, - рассказал «Комсомолке» следователь следственного отдела Чкаловского района Екатеринбурга Константин Попов.

В ходе следствия силовики провели необходимые судебные экспертизы: культурологическая, лингвистическая и психолого-психиатрическая. Иванова обвиняют сразу по трем статьям, в том числе «Распространение порнографии в интернете» и за «Развратные действия».

Извращенец надеялся избежать накания, так как находился за 1600 километров от девочки. Фото: СОЦСЕТИ

Почтальону грозит до 15 лет колонии строгого режима. По данным «КП», Иванов по-прежнему работает на почте и живет с мамой. Уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения по существу.