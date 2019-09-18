Подкараулили у подъезда: следователи рассказали подробности изнасилования девушки в центре Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 10:51 2019-09-18T10:51:22+03:00

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В конце лета в центре Екатеринбурга двое мужчин изнасиловали 20-летнюю девушку. Все произошло вечером у дома № 32 по улице Фурманова. Около месяца преступники оставались на свободе, но позже их удалось задержать.

Выяснилось, что оба были уже судимы. Сегодня представители СУ СКР по Свердловской области рассказали подробности преступления.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Обвиняемые увидели одиноко идущую потерпевшую, которая в тот поздний час возвращалась с работы, и у них возник умысел на сексуальное насилие. Дождавшись, когда девушка дойдёт до двери подъезда, один из сообщников подошёл к ней сзади, закрыл ей рукой рот, после чего подельники переместили потерпевшую за расположенные у дома кусты, где надругались над жертвой. От возможных дальнейших противоправных действий девушку спасло то, что она стала громко кричать. На её крик из подъезда вышел мужчина, после чего обвиняемые ретировались с места происшествия, - рассказали в пресс-службе ведомства.

13 сентября насильники были задержаны, суд отправил их в СИЗО до вынесения приговора. Возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование, совершённое группой лиц по предварительному сговору» и «Насильственные действия сексуального характера, совершённые группой лиц по предварительному сговору».

- Часто бывает так, что злоумышленники не ограничиваются одним гнусным деянием. Их, словно магнитом, тянет на новые «подвиги». Именно так произошло и в этой криминальной истории. Вначале сыщики уголовного розыска ОП №14 УМВД по Екатеринбургу задержали по подозрению в совершении грабежа одного из вышеназванных граждан. При проверке его мобильного телефона было обнаружено фото его приятеля, который внешне напоминал объявленного МВД в розыск человека. Оперуполномоченные занялись установлением личности этого мужчины, связались с коллегами из ОП №5 (инициаторами розыска), на чьей территории было совершено насилие над девушкой. Задержали его по месту жительства. Оба и ранее были не в ладах с законом, имели судимости за имущественные преступления и причинение тяжкого телесного повреждения, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

После задержания насильники написали явку с повинной. Познакомились преступники в колонии, когда отбывали предыдущий срок.

- Отмечу, факт глумления над потерпевшей помог пресечь прохожий. Случайно увидев своими глазами мракобесие за кустами, храбрый мужчина не прошёл мимо, ударил одного из негодяев по голове, оставив на память шрам, чтобы неповадно было заниматься такими делами, - Добавил полковник Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU