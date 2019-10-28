Сознался только в одном нападении: в Екатеринбурге вынесли приговор педофилу, который трогал девочек ниже пояса

В Екатеринбурге суд вынес приговор 21-летнему Владиславу Комарову, которого обвиняли в домогательстве к двум малолетним девочкам. Следователям СКР удалось доказать, что юный извращенец выслеживал детей для удовлетворения своих сексуальных потребностей.

ОРУДОВАЛ РЯДОМ С ДОМАМИ РОДСТВЕННИКОВ

Первое нападение Комаров совершил 24 апреля, в тот день он увидел в супермаркете 13-летнюю Марину (имя детей изменено – прим.ред.) и проследил за девочкой до подъезда ее дома на улице Предельной. Когда школьнице оставалось дойти считанные метры до квартиры, Влад напал сзади. Парень закрыл рукой рот девочки, чтобы та не смогла позвать на помощь, и стал трогать ее ниже пояса. Испугавшись возможных свидетелей, Комаров сбежал с места преступления, но уже через неделю решился на новое преступление.

Почувствовав свою безнаказанность, выпускник энергетического техникума решил напасть средь бела дня на улице. На этот раз он выбрал жертву, когда ехал домой на автобусе. Увидев в толпе 13-летнюю Дашу Глушакову, извращенец вышел вместе с девочкой на остановке «Академгородок». Сценарий преступления остался прежним, но после этого поимка любителя маленьких девочек оставалась вопросом времени и уже через три дня Комарова задержали сыщики уголовного розыска.

Тогда же и выяснилось, что свои преступления он совершал с местами, где мог без проблем скрыться. В первом случае он напал на девочку в двух кварталах от дома родителей, во втором – рядом с частным домом своей бабушки, с которой он и проживал.

Экспертиза показала, что Комаров нанес девочкам телесные и психологические травмы. Фото: соцсети

- Мотивы у него были низменные, - рассказывает «КП» руководитель следственного отдела Следственного комитета Ленинского района Вадим Терновой. – После второго нападения вычислить предполагаемого преступника удалось благодаря камерам наблюдения, установленным в автобусе и на улице. В этот раз он много двигался, и мы смогли отследить его маршрут. Мы видели, что преступником оказался не уголовник со стажем, поэтому просили суд отправить его на время следствия под домашний арест.

МОГ СМЯГЧИТЬ СЕБЕ ПРИГОВОР, НО ВИНУ ПРИЗНАЛ ЧАСТИЧНО

На суде Комаров признал свою вину частично чем, возможно, лишь усугубил приговор. Ему назначили 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

- Подсудимый признал вину частично. Суд учел в качестве смягчающих вину обстоятельств: по первому эпизоду - активное способствование, по второму - явку с повинной. После получения приговора, прокуратура его изучит на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь свердловской прокуратуры Марина Канатова.

Несмотря на возраст Комаров практически не пользовался социальными сетями, а на старых страницах в основном публиковал фотографии своего кумира - футболиста Криштиану Роналду. Фото: личная страница осужденного в социальных сетях

Недавно мы пытались пообщаться с родителями Влада, но внятно поговорить с ними не удалось. На вопросы корреспондента мать Комарова лишь прокричала, что ее сын «не сделал девочкам ничего плохого». Друзья осужденного пришли в ужас, когда узнали о «похождениях» Влада.

- В школе и техникуме он был веселым и общительным парнем. За ним часто бегали девушки, да и сам Влад любил приударить за сверстницами. На момент совершения преступлений у него даже была небольшая интрижка с одноклассницей, поэтому я очень удивился, когда узнал о его судимости. Не пойму, чего ему не хватало, - делится бывший одноклассник Комарова.

Вот так Комаров выслеживал первую жертву.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

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