«Мой мальчик невиновен!»: мама екатеринбургского извращенца, который нападал на девочек – о сыне

Совсем скоро в Екатеринбурге суд начнет рассматривать дело 21-летнего Виталия Кравцова, которого обвиняют в домогательствах к маленьким девочкам. Выпускнику энергетического техникума грозит до 20 лет колонии строгого режима за два нападения.

Первое произошло 24 апреля, когда он схватил 14-летнюю школьницу в подъезде дома в поселке Совхозный. На второе преступление Кравцов решился спустя две недели: по пути домой на автобусе он выбрал в качестве жертвы 13-летнюю Дашу Глушакову. Извращенец вышел вместе с девочкой на остановке «Академгородок», но на этот раз решил напасть прямо на улице.

После этого поимка поддонка оставалась лишь вопросом времени, и уже через три дня Виталия задержали сыщики уголовного розыска, а следователи СКР возбудили уголовное дело по статье п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ «Иные действия сексуального характера в отношении малолетней, совершённые с применением насилия».

Следователи решили, что юный извращенец не будет пытаться сбежать и отправили его под домашний арест. Фото: СОЦСЕТИ

- Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

«ОН НЕ СДЕЛАЛ ЭТИМ ДЕВОЧКАМ НИЧЕГО ПЛОХОГО»

Вчера Кравцов отметил День рождения, праздник прошел в кругу семьи. А иначе быть и не могло – с мая извращенец находится под домашним арестом. Понимая, что это отличная возможность пообщаться с его родственниками, корреспондент «КП» отправился в гости к обвиняемому.

На этой схеме мы показали путь Виталия за его первой жертвойФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Дом Виталия в Совхозном находится неподалеку от места первого преступления. Возможно после того, как он надругался над девочкой, сразу убежал к себе в квартиру. Жилище извращенца оказалось последним в подъезде пятиэтажки, стучу в дверь и слышу, как на другой стороне кто-то шепчется.

- Что вам надо молодой человек? – сказал возмущенный женский голос.

- А Виталий здесь живет? – говорю я, заведомо понимая, что в квартире может находиться только Кравцов и его родители.

- Да живет. Теперь убирайтесь.

- Вы считаете, он заслуживает реального срока в колонии?

- Мой мальчик невиновен! Он не сделал этим девочкам ничего плохого, – прокричала мать извращенца.

В этот момент открывается дверь соседней квартиры, из которой выходит высокий парень лет 25. В спешке он пробегает по лестнице вниз, но я успеваю крикнуть ему вслед вопрос о соседе.

- С этой семьей я лично никогда не разговаривал, только знал, что люди порядочные. Парня со светлыми волосами видел несколько раз, у меня друг с ним в техникуме учился.

- Слышали о том, что он к маленьким девочкам приставал?

- Да вы что?! Ужасно. Но вообще-то странно, что его на детей потянуло, весной я видел, как он с девушкой домой заходил. Думал нормальный парнишка, а оказалось…

РОДСТВЕННИКОВ ИЗВРАЩЕНЦА ОХРАНЯЕТ ЗЛАЯ СОБАКА

Второй остановкой стал частный дом в Юго-Зпадном районе, здесь Кравцов жил до задержания вместе с бабушкой и дедушкой. Застать на месте их не удалось, а ухоженный на первый взгляд участок оказался под охраной весьма злой собаки, которая была не рада незваному гостю с камерой.