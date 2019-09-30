Любит трогать ниже пояса: в Екатеринбурге юный извращенец напал на школьниц

В Екатеринбурге будут судить 20-летнего Виталия Кравцова (имя изменено – прим.ред.). Безработного парня обвиняют в нападениях на маленьких школьниц. К выбору жертв Кравцов подходил избирательно и выслеживал их, пока дети не доходили до безлюдных мест.

ОТ ЖИЗНИ С БАБУШКОЙ ПОТЯНУЛО НА ДЕТЕЙ

Кравцов никогда не мечтал о высшем образовании и ушел получать среднее профильное в энергетический техникум. Однако после этого работать парень не захотел и остался жить на иждивении у родной бабушки. На первом же допросе он признается следователям, что у него всегда была традиционная ориентация. Но в последнее время у него появилось низменное желание получить сексуальное удовлетворение с несовершеннолетними девочками.

Свое первое преступление он совершил 24 апреля, когда увидел «подходящую» 14-летнюю школьницу в супермаркете неподалеку от своего дома. Кравцов проследил за ней вплоть до дома на улице Предельной, и проскочил в подъезд. Выждав момент, он напал на ребенка на лестнице между третьим и четвертым этажом. Девочка сильно испугалась, но сумела дать мерзавцу отпор, чем спугнула его.

Схема первого преступления КравцоваФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Позже экспертиза установит, что извращенец нанес девочке психологическую травму.

ПОЛЬЗОВАЛСЯ БЕСПОМОЩНЫМ СОСТОЯНИЕМ ДЕВОЧЕК

Оставшись непойманным, Кравцов решил продолжить свои похождения ровно через две недели. На этот раз его внимание привлекла 13-летняя Даша Глушакова, которая возвращалась домой из школы на автобусе. Извращенец вышел вместе с девочкой на остановке «Академгородок», но на этот раз решил напасть прямо на улице. Теперь поимка поддонка оставалась лишь вопросом времени, уже через три дня Виталия Кравцова задержали.

- После второго нападения вычислить предполагаемого преступника удалось благодаря камерам наблюдения, установленным в автобусе и на улице. В этот раз он много двигался, и мы смогли отследить его маршрут. Парень написал явку с повинной, но сознался лишь в первом эпизоде. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказал «КП» руководитель следственного отдела СКР Ленинского района Вадим Терновой.

Парню грозит до 20 лет колонии. Фото: СОЦСЕТИ

Примечательно, что раньше Кравцов не имел проблем с законом. Это стало одним из факторов, из-за которых он ждет приговора не в изоляторе, а под домашним арестом.

- Выявили и задержали подозреваемого в этих гнусных деяниях сотрудники уголовного розыска отдела полиции №4 совместно с коллегами из УМВД по городу Екатеринбургу в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, вскоре после поступивших от граждан сигналов о совершении преступлений, - отметил официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Второе преступление Виталий совершил рядом с конечной автобусов. Фото: Google maps

Виталия Кравцова обвиняют по статье «Иные действия сексуального характера в отношении малолетней, совершённые с применением насилия». Ему грозит до 20 лет колонии. В последнее время он почти не с кем не общался, а в социальных сетях оставил лишь фотографии своего кумира – футболиста Криштиану Роналду.