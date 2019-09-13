Студента из Екатеринбурга подозревают в изнасиловании 10-летнего мальчика в детском лагере

Это лето обернулось настоящим кошмаром для 18-летнего студента из Екатеринбурга Андрея Разумова. После первой в жизни смены в детском лагере «Юность» (город Туапсе, Краснодарский край – прим.ред.) в качестве вожатого, 10-летний мальчик из другого отряда обвинил парня в изнасиловании.

Такая история сразу же показалось небылицей руководству лагеря, так что уралец отработал в «Юности» и вторую смену, а после спокойно вернулся домой. В конце лета ему позвонили следователи СКР и заявили о возбуждении уголовного дела, но обвинение не предъявили. Андрея попросили вернуться на юг России и дать показания. Близкие уверены в его невиновности и в том, что скоро с него снимут все подозрения.

Андрей и его сестра Зоя. Фото: Instagram

- Мой брат порядочный и добрый человек, - рассказывает «КП» сестра студента Зоя. – Мальчик, который решил оклеветать Андрея, был из числа «трудных» детей. Они приезжали на смену из детских домов и неблагополучных семей. Андрей ни разу с ним лично не контактировал, только знал от других вожатых, как отвратительно он себя ведет. Он, извиняюсь, мог вместо туалета сходить на чью-нибудь кровать. Я уверена, что скоро уголовное дело прекратят из-за отсутствия состава преступления, даже по камерам в лагере видно, что брат никогда не приближался к ребенку

Сейчас Андрей вместе с матерью и адвокатом находится в Туапсе, где продолжаются следственные действия. Из-за частых допросов он не смог вовремя начать учебный год в колледже, где учится на буровика.

- Сейчас Следственный комитет проводит объективное и всестороннее расследование по этому делу. Я и мой заверитель считаем, что внимание прессы будет чрезмерно и никак не поспособствует установлению истины. На данной стадии у стороны защиты нет претензий к следователю.

Семье Андрея пришлось отдать 600 тысяч рублей, чтобы оплатить адвоката. Фото: соцсети

Получить комментарий от СУ СКР по Краснодарскому краю или руководства лагеря «Юность» на момент публикации не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего», санкции которой предусматривают от 8 до 15 лет лишения свободы.

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