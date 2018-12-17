2018-12-18T13:52:29+03:00
Происшествия

Трое повалили на кровать, четвертый подошел со шваброй: подробности изнасилования 13-летнего кадета в Екатеринбурге

Мальчик поступил в техникум «Рифей» этой осенью и учился на спасателя
Олег Галимов
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Насильники по-прежнему учатся в «Рифее». Фото: соцсети/сайт техникумаНасильники по-прежнему учатся в «Рифее». Фото: соцсети/сайт техникума
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Окончив шестой класс 13-летний Никита (имя ребенка изменено – прим.ред.) решил поступить в екатеринбургский техникум «Рифей». Вместе с другом детства он мечтал выучиться на спасателя и стать настоящим мужчиной.

Не успев проучиться и полгода, юный кадет стал жертвой изнасилования от рук товарищей по общежитию. После нашей первой публикации мальчик сам вышел на связь с редакцией и рассказал нам, как все было на самом деле. Подробности этого дикого преступления просто не укладываются в голове, ведь нападавшими были сверстники Никиты.

Он до сих пор так и не может понять, за что с ним так обошлись. Он старался дружить со всеми ребятами и ни с кем не конфликтовал.

В Екатеринбурге изнасиловали 13-летнего кадета

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- Они сделали это дважды, 6 и 7 декабря, - начал свой рассказ Никита. – Я сидел в своей комнате в общежитии и тут зашли эти трое. Схватили меня, повалили на кровать. Четвертый принес из туалета швабру… Так продолжалось два дня подряд, один раз один из них даже засунул руку.

Лидер банды - 14-ти летний Алексей (имя изменено - прим. ред.). Фото: соцсети

Лидер банды - 14-ти летний Алексей (имя изменено - прим. ред.). Фото: соцсети

Никита рассказал родителям о случившемся только 9 числа, его мать и отец были в шоке и сразу же поехали забирать документы сына из «Рифея». Когда они пришли на разговор к директору, выяснилось, что в учебном заведении до сих пор не знает об инциденте, который произошел в седьмом взводе.

После этого директор обратился в отдел ПДН, откуда уже информация и поступила в Следственный отдел.

- Все четверо продолжают учиться в «Рифее». Нам сказали, что пока нет оснований их исключать, - добавил Никита.

Родители пострадавшего кадета уже забрали документы сына, но все еще переживают, что нападавшие останутся безнаказанными, так как троим из них еще не исполнилось 14 лет (возраст привлечения к уголовной ответственности – прим.ред). Ближайшее недели Никита будет посещать психолога.

К ситуации вокруг «Рифея» подключился и свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков.

- Мы уже в курсе ситуации и будем проводить проверку после того, как свою работу закончит Следственный комитет, - рассказал Мороков «КП-Екатеринбург». – Учитывая специфику учреждения, постоянная смена руководителей не идет на пользу. Проявление дедовщины недопустимо.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать произошедшее в техникуме.

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