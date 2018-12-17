2018-12-17T15:15:32+03:00
Происшествия

В екатеринбургском лицее шваброй изнасиловали 13-летнего кадета

Мальчик учится в седьмом взводе на спасателя
Олег ГалимовПавел ПИВОВАРОВ
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Расследованием занимаются следователиРасследованием занимаются следователиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Следователи начали проверку в екатеринбургском техникуме «Рифей». По информации источника «КП-Екатеринбург» в правоохранительных органах, на прошлой неделе в общежитии учебного заведения изнасиловали 13-летнего кадета.

- Все произошло ночью, - рассказывает источник «Комсомолки». – Мальчика из седьмого взвода сначала полностью обездвижили, чтобы он не мог сопротивляться, а потом жестоко изнасиловали шваброй. До сих пор в голове не укладывается.

Сейчас все учащиеся техникума только и делают, что обсуждают случившееся. Для тех, кто мало знаком с будущими спасателями МЧС, эта информация по-прежнему больше похожа на слух, но для тех, кто тут учится, ЧП не стало чем-то выходящим из ряда вон.

- В кадетке, в основном, учатся пацаны из деревень, у которых ветер в голове. Большая часть контингента из неблагополучных семей. Многие из них - откровенные дурачки. Нормальных там очень мало, а унижение друг друга среди них - в порядке вещей, - с сожалением рассуждает один из кадетов.

По словам кадетов старших курсов, в последние годы в техникуме настоящий "кадровый калейдоскоп": тут часто меняются директора, а также воспитатели, которые не в силах справиться с тяелым контентегном.

- Их много, у каждого свой нрав, с ними по одиночке то не каждый справится, а тут - целые компании, вот и уволняются, боясь испортить нервы, - говорит один из будущих спасателей.

Расследованием инцидента занимается Следственный отдел Чкаловского района, но официальные представители СУ СКР по Свердловской области отказываются от комментариев.

Руководство «Рифея» также не стало комментировать ситуацию.

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