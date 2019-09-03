Напали во дворе многоэтажки: в Екатеринбурге ищут парней, которые изнасиловали 20-летнюю девушку

В Екатеринбурге объявили в розыск двух парней, которых подозревают в изнасиловании 20-летней девушки. По данным следствия, преступления произошло в ночь на 15 августа во дворе дома № 32 на улице Фурманова.

Несмотря на то, что предполагаемые преступники попали в объективы камер, сыщики обратились в СМИ за помощью в распространении примет предполагаемых насильников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/729767" frameborder="0"></iframe> Подозреваемые в изнасиловании на Фурманова.Видео: СУ СКР по Свердловской области

- Один из сообщников среднего телосложения, брюнет, средняя длина волос, высокий, славянской внешности, на момент преступления была гематома под левым глазом, был одет в спортивную кофту с капюшоном. Второй нападавший: худощавого телосложения, среднего роста, лысый, был одет в спортивный костюм тёмно-синего или чёрного цвета (спортивная куртка с капюшоном), - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Всех, кто опознал указанных на представленных фото-видеоматериалах лиц, обратиться к следователю-криминалисту отдела криминалистики Следственного комитета по Свердловской области Владимиру Александровичу Вихляеву, 8-932-121-38-38, 8(343)297-72-19, адрес: город Екатеринбург, улица Щорса, 18);

Либо в следственный отдел по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области, по адресу: город Екатеринбург, улица Большакова, 11/а, телефоны: 8(343)261-61-24, 8(343)261-61-02;

Также вы можете сообщить информацию в отдел уголовного розыска УМВД России по городу Екатеринбургу, по телефону 8(343)294-13-62.

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