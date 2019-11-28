«Решили, что она недостойна жить»: в Екатеринбурге школьница-живодерка поставила щенку укол уксусной кислотой
В поселке под Екатеринбургом произошел страшный случай издевательства над животным. Местная школьница подобрала на улице бездомного щенка и принесла домой. В этот момент в доме находилась ее мама и бабушка.
- Девочка решила, что щенок-сука недостойна жить на этой земле. Взяли огромный шприц, набрали уксуссную эссенцию и поставили Манечке укол, - рассказывают в приюте для животных "Клякса".
Как рассказала "КП-Екатеринбург" руководитель приюта "Клякса" Татьяна Ионина, после того, как щенку сделали укол, школьница положила его в мешок и пошла по поселку хвастаться своим "геройским" поступком.
Чтобы спасти щенка, ему придется ампутировать лапку. Фото: Приют для животных "Клякса"
- Слава Богу, нашли неравнодушные люди, которые привезли Манечку в клинику, - говорит Татьяна. - Жители поселка говорят, что семья, которая совершила страшный поступок, является неблагополучной.
Сейчас щенку планируют сделать операцию. Чтобы спасти жизнь Манечку, ей придется ампутировать лапку.
Если вы тоже хотите помочь щеночку и оказать материальную помощь, для этого можно отправить деньги волонтерам приюта "Клякса" на карту Сбербанка 4276 1601 5601 2768. Получатель Людмила Ивановна П, привязана к номеру 89126025666.
ИСТОЧНИК KP.RU