«Это щенки от его собаки»: подробности убийства животных уральскими школьниками

Нам удалось выяснить новые подробности истории с убийством трех щенков, совершенного школьниками из села Большое Седельниково под Екатеринбургом. Оказалось, что погибшие животные принадлежали самому старшему из четверки юных догхантеров.

Напомним, трое шестиклассников и один восьмиклассник жестоко расправились с месячными щенками. Сначала их закопали, а потом достали и забили камнями и палками. Трое щенков погибли, а четвертого удалось спасти другим детям. У животного оказалась сломано плечо.

Как оказалось, щенки, которых постигла страшная расправа, были от домашней собаки 13-летнего Данила (имя изменено. – Ред.) – самого старшего из четверки юных догхантеров.

Эту информацию «КП-Екатеринбург» подтвердила Наталья Черноскутова - замдиректора по воспитательной работе школы, где учатся подростки.

- Да, это были щенки от его собаки, которая жила у семьи в сарае, - рассказала педагог.

Первоначально собака с щенками находилась в сарае рядом с общежитием, где живет семья Данила. Но в последнее время суку с щенками стали все чаще замечать в лесу рядом с общежитием. Там животных подкармливала местная детвора. Но постоянно собака по-прежнему жила в сарае семьи Данила.

5 октября щенки оказались в лесу, где их жестоко убили.

Сейчас собаку, у которой погибли щенки собираются стерилизовать.

Спасенного щенка ветеринары назвали Колобок. Операция ему не требуется. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в Благотворительном Фонде помощи бездомным животным, недавно щенок нашел своих хозяев.

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