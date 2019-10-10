2019-10-10T18:32:10+03:00
Происшествия

«Это щенки от его собаки»: подробности убийства животных уральскими школьниками

Трех щенков сначала закопали, а потом забили палками и камнями
Евгений Стоянов
Поделиться:
Для щенков специально выкопали могилки, а потом заживо их похоронили. Фото: Евгений Стоянов "КП", соцсетиДля щенков специально выкопали могилки, а потом заживо их похоронили. Фото: Евгений Стоянов "КП", соцсети
Изменить размер текста:

Нам удалось выяснить новые подробности истории с убийством трех щенков, совершенного школьниками из села Большое Седельниково под Екатеринбургом. Оказалось, что погибшие животные принадлежали самому старшему из четверки юных догхантеров.

Напомним, трое шестиклассников и один восьмиклассник жестоко расправились с месячными щенками. Сначала их закопали, а потом достали и забили камнями и палками. Трое щенков погибли, а четвертого удалось спасти другим детям. У животного оказалась сломано плечо.

Как оказалось, щенки, которых постигла страшная расправа, были от домашней собаки 13-летнего Данила (имя изменено. – Ред.) – самого старшего из четверки юных догхантеров.

Эту информацию «КП-Екатеринбург» подтвердила Наталья Черноскутова - замдиректора по воспитательной работе школы, где учатся подростки.

- Да, это были щенки от его собаки, которая жила у семьи в сарае, - рассказала педагог.

Первоначально собака с щенками находилась в сарае рядом с общежитием, где живет семья Данила. Но в последнее время суку с щенками стали все чаще замечать в лесу рядом с общежитием. Там животных подкармливала местная детвора. Но постоянно собака по-прежнему жила в сарае семьи Данила.

5 октября щенки оказались в лесу, где их жестоко убили.

Сейчас собаку, у которой погибли щенки собираются стерилизовать.

Спасенного щенка ветеринары назвали Колобок. Операция ему не требуется. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в Благотворительном Фонде помощи бездомным животным, недавно щенок нашел своих хозяев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Учатся в коррекционном классе и воспитываются без отцов: что известно о школьниках, убивших щенков на Урале

Животных сначала закопали, а потом достали и забили камнями и палками (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Что толку кричать, когда тебя пытают током менты»: Братья из Подмосковья рассказали, как из них выбивали ложные показания
Александра и Василия силой доставили в отдел, обвинили в убийстве и под пытками выбили признательные показания. Но суд присяжных оправдал мужчин за отсутствием доказательств [эксклюзив kp.ru]
Криминально-боевой маркетинг: массовая драка на новосибирском рынке могла быть срежиссированной
Сейчас возле Хилокского и Малыгинского рынков работают полицейские и Росгвардия, а киоски остались без продавцов. Простая история о рэкетирах оказалась с подводными камнями...
Новости 24
Горб и несвязная речь: в Екатеринбурге больше трех месяцев ищут бабушку
Елку в «Екатеринбург-ЭКСПО» оформят в стиле ««Ну, погоди!»
Сборная Польши, ранее приземлившаяся в Челябинске из-за закрытия Кольцово, долетела до Екатеринбурга
«Зажал и потащил в кусты»: в Екатеринбурге на девушку напал неизвестный молодой человек
Новые скамейки и исторические стелы: в Екатеринбурге открыли обновленную площадь Обороны
В онкодиспансере Свердловской области впервые удалили опухоль через дыхательные пути
В Нижнем Тагиле по дороге в больницу таинственно исчезла женщина
В Екатеринбурге после ремонта открыли Детскую городскую поликлинику № 13
Екатеринбуржца, сбившего насмерть школьницу в Каменске-Уральском отправили в колонию на семь лет
В Екатеринбурге студенты обратились к мэру с просьбой защитить их
Вадим Самойлов представляет в Екатеринбурге новую концертную программу
После эвакуации аварийно севшего самолета, аэропорт Кольцово возобновил работу
Самолет, севший на «брюхо» в Кольцово, отбуксировали на военный аэродром