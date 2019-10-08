На Урале волонтеры ищут хозяев щенку, чудом спасенному от школьников-живодеров
Волонтеры благотворительного Фонда помощи бездомным животным ищут хозяев для месячного щенка, чудом спасенного от жестокой расправы.
Случай, прогремевший на всю страну, произошел в деревне Большое Седельниково под Екатеринбургом. 5 октября четверо школьников сначала закопали четырех месячных щенков бездомной собаки, затем откопали и начали забивать камнями и палками. Трое животных погибло, а четвертого удалось спасти школьникам, ставших свидетелями жестокой расправы.
Полиция уже установила всех участников этой истории. Жестокую расправу учинил трое шестиклассников и один восьмиклассник. Все они воспитываются в неполных семьях. Нам удалось с встретиться с этими школьниками.
У выжившего щеночка оказалась сломана плечевая кость. Ветеринары назвали его Колобком.
- У Колобка нет показаний для стационара. Ему повезло – остался жив и без серьезных травм. У него перелом плечевой кости, но операция ему не требуется. Сейчас нужен только покой и ограничение в движении, - рассказала «КП-Екатеринбург» руководитель благотворительного Фонда помощи бездомным животным Марина Ширифуллина.
Она уточнила, что обеспечить щеночку должный уход можно в домашних условиях.
Щенок, которого уральские школьники спасли от живодеров.Видео: Елена Кузьмина
- Колобок постоянно плачет, ищет маму, - рассказала Ширифуллина.
Сейчас щенок находится в ветеринарной клинике «Зоодоктор» на Аптекарской,45. Но мест в клинике нет, поэтому Колобку срочно нужно найти добрых хозяев, которые смогут уделить должное внимание малышу.
Забрать щеночка в добрые руки можно, связавшись с диспетчером благотворительного Фонда по телефону 89226099774.
ИСТОЧНИК KP.RU