На Урале волонтеры ищут хозяев щенку, чудом спасенному от школьников-живодеров

Волонтеры благотворительного Фонда помощи бездомным животным ищут хозяев для месячного щенка, чудом спасенного от жестокой расправы.

Случай, прогремевший на всю страну, произошел в деревне Большое Седельниково под Екатеринбургом. 5 октября четверо школьников сначала закопали четырех месячных щенков бездомной собаки, затем откопали и начали забивать камнями и палками. Трое животных погибло, а четвертого удалось спасти школьникам, ставших свидетелями жестокой расправы.

Полиция уже установила всех участников этой истории. Жестокую расправу учинил трое шестиклассников и один восьмиклассник. Все они воспитываются в неполных семьях. Нам удалось с встретиться с этими школьниками.

У выжившего щеночка оказалась сломана плечевая кость. Ветеринары назвали его Колобком.

- У Колобка нет показаний для стационара. Ему повезло – остался жив и без серьезных травм. У него перелом плечевой кости, но операция ему не требуется. Сейчас нужен только покой и ограничение в движении, - рассказала «КП-Екатеринбург» руководитель благотворительного Фонда помощи бездомным животным Марина Ширифуллина.

Она уточнила, что обеспечить щеночку должный уход можно в домашних условиях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/736405" frameborder="0"></iframe> Щенок, которого уральские школьники спасли от живодеров.Видео: Елена Кузьмина

- Колобок постоянно плачет, ищет маму, - рассказала Ширифуллина.

Сейчас щенок находится в ветеринарной клинике «Зоодоктор» на Аптекарской,45. Но мест в клинике нет, поэтому Колобку срочно нужно найти добрых хозяев, которые смогут уделить должное внимание малышу.

Забрать щеночка в добрые руки можно, связавшись с диспетчером благотворительного Фонда по телефону 89226099774.