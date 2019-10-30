2019-10-30T12:17:28+03:00
Дом. Семья

Игривый и милый: щенку хаски, которому оторвали лапу подростки, выбрали кличку

Малыша доставили в Екатеринбург из Курганской области, в ближайшем будущем ему сделают протез [видео]
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Недавно мы рассказывали нашим читателям грустную историю со счастливым концом о щенке хаски, которому пьяные подростки оторвали лапу. К счастью, малыша нашли волонтеры, и его жизни больше ничего не угрожает.

Недавно щенка привезли в Екатеринбург, где ему сделают протез и назначат курс лечения. Ему также выбрали кличку – милого трехлапика назвали Сильвером.

Трехлапик хаски, которого спасли от пьяных подростков.Видео: предоставлено волонтерами

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ИСТОЧНИК KP.RU

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