Игривый и милый: щенку хаски, которому оторвали лапу подростки, выбрали кличку

СЕГОДНЯ 12:17 2019-10-30T12:17:28+03:00

Малыша доставили в Екатеринбург из Курганской области, в ближайшем будущем ему сделают протез [видео]

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Недавно мы рассказывали нашим читателям грустную историю со счастливым концом о щенке хаски, которому пьяные подростки оторвали лапу. К счастью, малыша нашли волонтеры, и его жизни больше ничего не угрожает.

Недавно щенка привезли в Екатеринбург, где ему сделают протез и назначат курс лечения. Ему также выбрали кличку – милого трехлапика назвали Сильвером.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/740957" frameborder="0"></iframe> Трехлапик хаски, которого спасли от пьяных подростков.Видео: предоставлено волонтерами

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ИСТОЧНИК KP.RU