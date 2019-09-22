В Екатеринбурге скончался щенок хаски, которого хозяин бросил на улице умирать в сумке

История щенка хаски, которого бросили умирать в сумке на Уктусе, подошла к концу. Финал, к сожалению, печальный. Пес умер. Об этом сообщила Анастасия Кудрявцева, создатель приюта для брошенных хаски и маламутов.

- Врач звонил 10 минут назад и все было стабильно, сейчас перезвонил, это случилось у него на руках, - написала Анастасия. – Врачи сделали все что могли, но реанимация не помогла. Я не знаю, что еще сказать. Почему то я надеялась все-таки, что он выживет, ведь столько народу болели за него и вместе с ним. Простите, что все так, возможно надо было действительно сразу усыплять, но я не смогла.

Обессиленного щенка нашли в начале прошлой недели. После того, как ветеринары осмотрели его, выяснилось, что пес болеет чумкой, кроме того последние пять дней хозяин не кормил собаку. После того, как Анастасия рассказала о случившемся в Instagram, с ней связались соседи хозяина щенка, которые рассказали, что ранее у хозяина от чумки умерла и другая собака.

- Судя по всему, когда заболела первая собака он привел в квартиру щенка и он быстро заразился, - отметила Анастасия. - Это просто недопустимо! Как только ему собак отдавали или продавали?!

Неравнодушные уральцы стали собирать деньги на лечение щенка, но врачи оказались бессильны. Организм животного не справился с болезнью.

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