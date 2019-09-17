2019-09-17T11:33:23+03:00
Общество

Хозяин бросил умирать в сумке: в Екатеринбурге нашли обессиленного щенка хаски

Собака заболела чумкой около пяти дней назад, все это время ее не кормили
Олег Галимов
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Сейчас больной хаски находится в стационаре частной ветеринарной клиники. Сутки содержания обходятся почти в десять тысяч рублей.Сейчас больной хаски находится в стационаре частной ветеринарной клиники. Сутки содержания обходятся почти в десять тысяч рублей.
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На окраине Екатеринбурга, на Уктусе, нашли обессиленного щенка хаски. Хозяин собаки бросил ее умирать в сумке, ветеринары осмотрели питомца и выяснили, что он болеет чумкой. Ветеринары пришли к выводу, что последние пять дней собаку не кормили.

- Усыплять мы его не стали, решили приложить все силы, чтобы спасти щенку жизнь, - рассказывает «КП» создатель приюта для брошенных хаски и маламутов Анастасия Кудрявцева. – Сейчас его состояние оценивается как критическое, сегодня решающий день. Либо выживет, либо умрет.

После того, как Анастасия рассказала об этом ужасном случае в Instagram, с ней связались соседи предполагаемого хозяина хаски. По их словам, в воскресенье у мужчины скончался другой щенок.

Хозяин Хаски живет на окраине города. Фото: Google maps

Хозяин Хаски живет на окраине города. Фото: Google maps

- Сейчас мы едем писать заявление в полицию на хозяина хаски, его соседи готовы дать показания против него, - добавила Анастасия. – Судя по всему, когда заболела первая собака он привел в квартиру щенка и он быстро заразился. Это просто недопустимо! Как только ему собак отдавали или продавали?!

Сейчас больной хаски находится в стационаре частной ветеринарной клиники. Сутки содержания обходятся почти в десять тысяч рублей. Если вы хотите помочь Анастасии и ее приюту для собак, то вы можете перевести деньги на карту Сбербанка 4276 1627 1058 6121.

ИСТОЧНИК KP.RU

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