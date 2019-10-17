2019-10-17T18:01:12+03:00
Происшествия

«Он визжал на весь двор»: волонтеры из Екатеринбурга спасают щенка хаски, которому подростки-живодеры отрезали лапу

Зоозащитники уверены, что малышу можно найти новых хозяев [видео]
Олег ГАЛИМОВ
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Малыша спасли жители дач в городе Лянтор. Фото: предоставлено Еленой СаютинойМалыша спасли жители дач в городе Лянтор. Фото: предоставлено Еленой Саютиной
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В сентябре подростки из Уфы погубили несколько щенков петардами, в Екатеринбурге школьники закопали трех собачек заживо… И вот новый случай – он произошел в поселке Губчинский (Сургутский район, ХМАО). Там мальчишки отрезали лапу малышу хаски.

Щенков родила собака, которую хозяева бросили после дачного сезона. Их было четырнадцать. Пятерых пристроили местные волонтеры, остальные находились на улицы.

Хозяева уехали с дачи с наступлением заморозков и бросили беременных собак умирать. Фото: предоставлено Еленой Саютиной

Хозяева уехали с дачи с наступлением заморозков и бросили беременных собак умирать. Фото: предоставлено Еленой Саютиной

- Две суки бегали несколько дней по домам и просили еду, так как нечем было кормить щенят, - рассказывает «КП»-Екатеринбург зоозащитница Елена Саютина. – Жители местных дач подкармливали их. Но в один из вечером услышали жуткий вой – прибежали, а там малолетние отморозки оторвали щенку лапу. Они пили и решили так подшутить над животным. Ветеринар хотел усыпить малыша, чтобы не мучился. Но мы знаем, что «трехлапки» становятся верными помощниками и обретают новых хозяев. А этот настоящий боец – это точно.

Вот таких щенят родили собаки. Фото: предоставлено Еленой Саютиной

Вот таких щенят родили собаки. Фото: предоставлено Еленой Саютиной

Для оказавшихся на улице щенят в приютах Сургута места не нашлось и Елена обратилась за помощью к своей коллеге из Екатеринбурга – известной на Урале зоозащитнице Анастасии Кудрявцевой. Девушка является хозяйкой передержки для хаски.

- Мы не планировали брать еще собак, мест и так нет. Но бросать такого щенка ни в коем случае нельзя, - говорит Анастасия. – Будем помогать. В эту субботу его отправят из ХМАО в Екатеринбург. Лечиться щенок будет уже в уральской клинике. Без поддержки мы точно не выдержим. Поэтому мы объявляем сбор помощи.

К слову, сейчас в приюте Анастасии помимо хасят из ХМАО живут 40 кошек и 20 хаски. Если вы готовы помочь, то отправьте любую сумму:

Карта Сбербанка 4276 1627 1058 6121 (получатель Анастасия Андреевна К.)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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