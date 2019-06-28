2019-06-28T14:44:42+03:00
Дом. Семья

На Урале спасли щенков, которых залили битумом

Бедолаги не могли есть и ходить в туалет [видео]
Екатерина САЛТЫКОВА
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Фото: В западню угодили двое щенков. Фото: скрин с видеоФото: В западню угодили двое щенков. Фото: скрин с видео
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В Новоуральске двое щенков чудом остались живы после того, как их залили битумом. Малыши ютились на стройке. Рабочие не заметили собак и слили ненужный битум. В вязкую жижу угодили и птицы, но пернатым повезло куда меньше. Щенки отчаянно пищали и звали на помощь. В итоге малышей услышал случайный прохожий.

Мужчина пытался достать четвероногих самостоятельно, но к тому времени битум затвердел. Одному ему справиться было не под силу, и он вызвал зооспасателей.

- Картина была жуткой: рядом лежали уже мертвые птицы. Надеюсь, органы правопорядка разберутся с этим, - рассказывает мужчина на видео. – Битум затвердел настолько сильно, что одному щенку поранили шею, когда вызволяли.

В Новоуральске щенков залили битумом..Видео: vk.com/группа "Лампа"! другой источник

Бедолаг отвезли в ветеринарную клинику. От битума их чистили растительным маслом около пяти часов. Черное вещество было повсюду – щенки не могли есть, и ходить в туалет. Зато, когда появилась возможность кушать, они буквально набросились на еду… По словам врачей, пять часов было недостаточно, чтобы убрать весь битум и придется потратить на это дело еще несколько часов. Только после этого щенят отвезут в приют, чтобы подыскать им хозяев.

За помощь в подготовке материала благодарим группу "Вконтакте" "Лампа"

Малышей отчищали от битума пять часов..Фото: vk.com/"Лампа"! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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