На Урале спасли щенков, которых залили битумом
В Новоуральске двое щенков чудом остались живы после того, как их залили битумом. Малыши ютились на стройке. Рабочие не заметили собак и слили ненужный битум. В вязкую жижу угодили и птицы, но пернатым повезло куда меньше. Щенки отчаянно пищали и звали на помощь. В итоге малышей услышал случайный прохожий.
Мужчина пытался достать четвероногих самостоятельно, но к тому времени битум затвердел. Одному ему справиться было не под силу, и он вызвал зооспасателей.
- Картина была жуткой: рядом лежали уже мертвые птицы. Надеюсь, органы правопорядка разберутся с этим, - рассказывает мужчина на видео. – Битум затвердел настолько сильно, что одному щенку поранили шею, когда вызволяли.
В Новоуральске щенков залили битумом..Видео: vk.com/группа "Лампа"! другой источник
Бедолаг отвезли в ветеринарную клинику. От битума их чистили растительным маслом около пяти часов. Черное вещество было повсюду – щенки не могли есть, и ходить в туалет. Зато, когда появилась возможность кушать, они буквально набросились на еду… По словам врачей, пять часов было недостаточно, чтобы убрать весь битум и придется потратить на это дело еще несколько часов. Только после этого щенят отвезут в приют, чтобы подыскать им хозяев.
За помощь в подготовке материала благодарим группу "Вконтакте" "Лампа"
Малышей отчищали от битума пять часов..Фото: vk.com/"Лампа"! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU