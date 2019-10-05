Найденная мертвой в Екатеринбурге студентка покончила с собой из-за расставания с парнем

Студенты УрГПУ продолжают обсуждать новость, которая шокировала их в конце рабочей недели – в парке у общежитий вуза нашли мертвую девушку. Ей оказалась 21-летняя студентка института иностранных языков Юлия. Как рассказали «КП» учащиеся Педагогического университета, девушка переехала в Екатеринбург из Челябинска и в этом году перешла на четвертый курс.

- Девушка была порядочной и воспитанной. Она хорошо училась, была одной из лучших на своем потоке, - кратко прокомментировали трагедию представители института иностранных языков.

Однокурсницы Юлии считают, что единственным мотивом уйти из жизни могло стать недавнее расставание с молодым человеком. Юноша подтвердил факт смерти экс-возлюбленной, но после непродолжительной переписки перестал отвечать на вопросы и заблокировал страницу корреспондента.

После смерти Юлии он выложил пост в Instagram, в котором призвал друзей не молчать о проблемах и высказываться.

Тело студентки заметил случайный прохожий около 6 утра. Фото: личная страница девушки в Instagram

- К сожалению, мы уже не были вместе, - рассказывает бывший парень Юлии Влад Свищев. – Мы сейчас все очень переживаем.

Между тем студенты бьют тревогу и требуют от руководства вуза установить в парке камеры видеонаблюдения или нанять усиленную группу охраны. Учащиеся боятся гулять по парку, расположенному в считанных метрах от общежитий. Некоторые даже заявляют, что «постоянно видят в кустах извращенцев»

- Нужно писать коллективную жалобу на имя ректора! – пишет в соцсетях студентка Ксения Кудрина. – Надо чтобы дежурил патруль или подключать ППС. Если мы сами о себе не позаботимся, то никто этого за нас не сделает.

Этим летом девушка вместе с друзьями участвовала в митингах в сквере у Драмтеатра. Фото: личная страница девушки в Instagram

Напомним, что на прошлой неделе на Уралмаше с собой покончила 16-летняя школьница. Как выяснилось позже, девочка стала жертвой группы смерти. О том, как узнать, что ваш ребенок оказался под воздействием сетевых маньяков, вы можете прочитать здесь.

Тело Юли нашли у детской площадки в паркеФото: Олег Галимов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Решаю, кому жить, а кому – нет»: как куратор «Синего кита» пытался довести меня до суицида. Журналист «КП» вступил в опасную игру после того, как в Екатеринбурге при схожих обстоятельствах покончили с собой две школьницы (подробнее)