2019-10-05T15:49:49+03:00
Происшествия

Найденная мертвой в Екатеринбурге студентка покончила с собой из-за расставания с парнем

Тело 21-летней уроженки Челябинска Юлии нашли в парке у общежития УрГПУ
Олег Галимов
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Девушка хорошо училась и была на хорошем счету у преподавателей. Фото: личная страница девушки в InstagramДевушка хорошо училась и была на хорошем счету у преподавателей. Фото: личная страница девушки в Instagram
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Студенты УрГПУ продолжают обсуждать новость, которая шокировала их в конце рабочей недели – в парке у общежитий вуза нашли мертвую девушку. Ей оказалась 21-летняя студентка института иностранных языков Юлия. Как рассказали «КП» учащиеся Педагогического университета, девушка переехала в Екатеринбург из Челябинска и в этом году перешла на четвертый курс.

- Девушка была порядочной и воспитанной. Она хорошо училась, была одной из лучших на своем потоке, - кратко прокомментировали трагедию представители института иностранных языков.

Однокурсницы Юлии считают, что единственным мотивом уйти из жизни могло стать недавнее расставание с молодым человеком. Юноша подтвердил факт смерти экс-возлюбленной, но после непродолжительной переписки перестал отвечать на вопросы и заблокировал страницу корреспондента.

После смерти Юлии он выложил пост в Instagram, в котором призвал друзей не молчать о проблемах и высказываться.

Тело студентки заметил случайный прохожий около 6 утра. Фото: личная страница девушки в Instagram

Тело студентки заметил случайный прохожий около 6 утра. Фото: личная страница девушки в Instagram

- К сожалению, мы уже не были вместе, - рассказывает бывший парень Юлии Влад Свищев. – Мы сейчас все очень переживаем.

Между тем студенты бьют тревогу и требуют от руководства вуза установить в парке камеры видеонаблюдения или нанять усиленную группу охраны. Учащиеся боятся гулять по парку, расположенному в считанных метрах от общежитий. Некоторые даже заявляют, что «постоянно видят в кустах извращенцев»

- Нужно писать коллективную жалобу на имя ректора! – пишет в соцсетях студентка Ксения Кудрина. – Надо чтобы дежурил патруль или подключать ППС. Если мы сами о себе не позаботимся, то никто этого за нас не сделает.

Этим летом девушка вместе с друзьями участвовала в митингах в сквере у Драмтеатра. Фото: личная страница девушки в Instagram

Этим летом девушка вместе с друзьями участвовала в митингах в сквере у Драмтеатра. Фото: личная страница девушки в Instagram

Напомним, что на прошлой неделе на Уралмаше с собой покончила 16-летняя школьница. Как выяснилось позже, девочка стала жертвой группы смерти. О том, как узнать, что ваш ребенок оказался под воздействием сетевых маньяков, вы можете прочитать здесь.

Тело Юли нашли у детской площадки в парке Фото: Олег Галимов

Тело Юли нашли у детской площадки в паркеФото: Олег Галимов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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