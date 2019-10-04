Как понять, что ваш ребенок попал в группу смерти

На прошлой неделе в Екатеринбурге покончила с собой 16-летняя отличница Карина Темерязьева (имя изменено – прим. ред). Это уже второй случай за полгода, когда ребенок погибает под влиянием группы смерти. Недавно корреспондент «КП» лично удостоверился, что найти куратора очень легко – стоит только написать на своей странице «ВКонтакте» необходимые теги.

По словам кандидата психологических наук Дмитрия Рассохина, понять, что ребенок попал в «игру» можно по изменению в поведении. В скором времени специалист опубликует специальную методичку для педагогов и родителей, которая посвящена борьбе с группами смерти. С разрешения автора публикуем основные тезисы из этой работы.

О САМОУБИЙСТВЕ ДУМАЕТ КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ

Суицид – основная причина смерти у современной молодежи. Самоубийство является «убийцей № 2» (на первом месте несчастные случаи – прим.ред.) молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. У суицидента нет определенного психологического портрета. Дети обеспеченных родителей подвержены суицидальным настроениям так же, как и дети из малообеспеченных семей. В статистику самоубийств попали не только «трудные» подростки, но и те, у которых нет проблем ни в школе, ни дома. Теоретически, суицид может совершить каждый.

В 2017 году из-за групп смерти погибли десятки детейФото: Александр ГЛУЗ

Основные эмоциональные мотивы суицидального поведения детей

32% — обида, разочарование

30% — протест, месть

38% — одиночество, стыд, недовольство собой

КАК ДЕТИ ПОПАДАЮТ В ГРУППЫ СМЕРТИ И ЧТО ДЕЛАЮТ КУРАТОРЫ?

Главным способ нахождения жертв являются хештеги в соцсетях. Информации о них распространяются в группах, через знакомых, в переписке, а также ботами.

Сейчас очень популярна стратегия - «Волчья стая». Когда куратор склоняет на свою сторону целую группу, часто лично знакомых подростков, а затем выбирается один и начинается всеобщая травля. Подросток оказывается в невыносимой ситуации, когда не только кураторы склоняют его к суициду, но и одноклассники и друзья поддерживают эту идею. Часто начинается травля из-за непослушания куратору.

Вступающим в группы смерти первым делом предлагают заполнить анкету: возраст, место рождения, информация о семье, какие есть проблемы и страхи.

Таким образом, подросток получает внимание, а куратор - персональные данные, которые использует в своих целях. «Игра» начинается с опасных заданий: сфотографироваться на крыше или заброшенном здании, обрыве, мосту и т.д.

Вступительная речь куратора. С этого начинается игра. Фото: предоставлено Дмитрием Рассохиным

Затем задания усложняются и переходят в область самоистязания, причинение себе боли или вреда. На этой же стадии детей настраивают против родителей, дают четкие инструкции, как себя вести в случае обнаружения. Даются указания на создание фейковых аккаунтов в соцсетях, переходов на другие средства связи и мессенджеры. Создаются инструкции по уничтожению всех улик и доказательств негативного воздействия.

Часто переписку маскируют под романтические отношения. Например, когда девочке начинает писать мальчик из другого региона. Который часто не спит по ночам, когда разница во времени может составлять 4-5 часов и ребенок лишается сна. Дальше навязывается чувство вины и привязанности. Ребенок чувствует себя неудобно, если вовремя не ответил своему другу по переписке – тот якобы страдает.

Иногда создаются детско-родительские отношения, когда куратор проявляет заботу, даёт тепло и окружает вниманием. Есть и случаи, когда кураторы отправляют небольшие деньги своим подопечным, чтобы затем манипулировать чувством долга. Кураторы пытаются всеми способами собрать компромат на ребенка. Мерзавцы могут попросить прислать интимные фотографии или рассказать сокровенную тайну.

Дети не понимают, что выдают конфиденциальную информацию, которая потом будет обращена против них. А потом ими начинают манипулировать: «Ты вступил в „игру“, мы говорили, что обратного пути нет, уже едут к твоим родным/друзьям, или про тебя будут распространены компрометирующие сведения».

Дети думают, что кураторы заботятся о них, но на самом деле это лишь уловка. Фото: предоставлено Дмитрием Рассохиным

В случае если ребенок говорит о желании покинуть «игру», кураторы начинают угрожать и шантажировать.

- Здесь, главное знать и помнить, что кураторы не способны нанести физический вред ни ребёнку, ни его семье, близким, знакомым. Это преступники, которые способны действовать только инкогнито и не способны пойти на личный контакт – это уже другое преступление, которое оставляет намного больше следов и гораздо проще раскрывается. Они это знают и не идут на такой риск, - отмечает психолог Дмитрий Рассохин.

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ УЧАСТНИКА ГРУППЫ СМЕРТИ

Причины суицидов у детей. Фото: предоставлено Дмитрием Рассохиным

Суициденты, как правило, психически здоровы. Подростки, которые совершают попытку покончить с собой, психически больными не являются и представляют опасность исключительно для самих себя.

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