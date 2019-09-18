В Екатеринбурге утвердили дату проведения опроса о строительстве храма святой Екатерины

В Екатеринбурге выбрали окончательную дату проведения опроса о строительстве храма святой Екатерины. Он пройдет 13 октября, а не 12, как ранее предлагал мэр Александр Высокинский. Решение было принято депутатами гордумы на заседании комиссии по местному самоуправлению. Инициатором выступил депутат Алексей Вихарев. По его мнению, проводить опрос лучше в воскресенье, когда в школах не будет учащихся.

- Напомню, подавляющее число членов участковых комиссий – учителя средних школ, которые будут находиться 12 октября на основной работе. Не зря в России сложилась традиция голосовать именно по воскресениям. Она обусловлена многими организационными причинами. Опрос проводится по правилам, установленным в избирательном законодательстве. Голосование организуют члены участковых избиркомов, к участию в нем допускаются обладающие активным избирательным правом лица. Значит и проводить голосование мы должны в отведенный под выборы день недели – в воскресенье, - написал Вихарев в своем блоге.

Голосование пройдет с 08:00 до 20:00 в школах, Домах культуры и детских клубах. Полный список мест голосования вы можете найти здесь.

Напомним, что горожане будут выбирать одну из трех площадок для строительства: перекресток Фурманова-Белинского, Горького, 17 или набережную за Макаровским мостом.

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