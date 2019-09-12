Голосуем в школах, детских клубах и Домах культуры: публикуем адреса, где пройдет опрос по храму святой Екатерины

Власти Екатеринбурга утвердили дату проведения опроса по строительству храма святой Екатерины – 12 октября (суббота). Проголосовать можно будет с 08:00 до 20:00.

В опросном листе будет лишь один вопрос: «Какой из следующих вариантов места размещения собора Вы поддерживаете?». На выбор будут предложены озвученные ранее три площадки.

Это пустырь на перекрестке Белинского-Фурманова, территория Приборостроительного завода (Горького, 17) и набережная за Макаровским мостом.

Площадка на улице Горького, 17.Сейчас там располагается Приборостроительный завод, но его готовят к сносу.

Глава города Александр Высокинский уверен, что проведение общегородского опроса позволит учесть мнение всех жителей.

Площадка на улице Челюскинцев.

- Наша цель – мир и согласие в родном городе, поэтому мы выполняем взятые на себя перед горожанами обязательства в полном объёме. Необходимо понимать, что городские власти выступают в качестве независимого арбитра при решении вопроса. Принятые ранее депутатами гордумы поправки в порядок проведения опроса стали очередным шагом к осуществлению более открытого и легитимного голосования. Благодаря тому, что расширился механизм обратной связи и спектр инструментов для обсуждения актуальных и значимых городских проблем, в ближайшее время мы сможем провести опрос по строительству Собора в условиях максимальной открытости и прозрачности», – заявил градоначальник.

Площадка в районе пересечения улиц Фурманова - Белинского.

Места проведения опроса будут расположены в школах и Домах культуры. Публикуем список адресов:

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН

Школа № 1 (Верх-Исетский бульвар, 23);

Школа № 121 (ул. Заводская, 44)

Школа № 25 имени В.Г. Феофанова (ул. Феофанова, 10)

Школа № 57 (ул. Белореченская, 25)

Школа № 6 (ул. Бебеля, 122б)

Школа № 23 (ул. Павла Шаманова, 54)

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Детско-юношеский центр «Юность»

Клуб по месту жительства «Огонек» (ул, Мельковская, 11б)

Культурно-зрелищный центр «Стрела» (ул, ул. Летчиков, 14)

Детско-юношеский центр «Юность»

Клуб по месту жительства «Фотон (ул. Пехотинцев, 12)

Административное помещение (ул. Техническая, 42а)

Детско-юношеский центр «Юность»

Клуб по месту жительства «Сталкер» (ул. Билимбаевская, 34/1)

Административное помещение (ул. Строителей, 41 (пос. Северка))

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Школа № 156 (ул. Садовая, 18)

Школа № 145 (ул. Пионеров, 10а)

гимназия № 108 им. В.Н. Татищева (ул. Академическая, 16)

Лицей № 88 (пр. Ленина, 64а)

Гимназия № 45 (ул. Новгородцевой, 5а)

Школа № 151(б-р Сиреневый, 15в)

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Школа № 10 (ул. Вайнера, 54)

Дом детского творчества Ленинского района (ул. Щорса, 80а)

Учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Дружба» (ул. Академика Бардина, 21б)

Школа № 65 (ул. Академика Постовского, 8)

Школа № 16 (ул. Павла Шаманова, 24)

«Дом культуры «Совхозный» (ул. Комбинатская, 7)

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Гимназия № 8 «Лицей им. С.П. Дягилева» (ул. Луначарского, 173)

Дом детского творчества Октябрьского района (ул. Куйбышева, 111)

Школа № 62 (ул. Большакова, 18)

Школа № 14 (ул. Саввы Белых, 7)

Школа № 7 (ул. Куйбышева, 100А)

Школа № 53 (ул. Хвойная, 91)

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН

Центр культуры «Эльмаш» имени Глазкова Юрия Петровича (ул. Старых большевиков, 22)

Школа № 138 (ул. Шефская, 87а)

Свердловский государственный областной Дворец народного творчества» (ул. Фестивальная, 12)

Школа № 95 (пр. Космонавтов, 65)

Областной техникум дизайна и сервиса (ул. Стахановская, 43)

Уральский Центр Народного Искусства (пр. Космонавтов, 23)

Центр культуры «Эльмаш» имени Глазкова Юрия Петровича (пос. Садовый,

ул. Верстовая, 14)

ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН

Школа № 102 (ул. Чайковского, 70)

Школа № 197 (ул. Крестинского, 45)

Школа № 87 (ул. Ферганская, 22)

Дом культуры «Елизаветинский» (ул. Бисертская, 14)

Школа № 91 (ул. Павлодарская, 40)

Школа № 132 (ул. Бородина, 1)

Центр культуры «Горный Щит» (с. Горный Щит, ул. Ленина, 12а)

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