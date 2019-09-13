Дума Екатеринбурга определилась с датой проведения опроса горожан по храму святой Екатерины

СЕГОДНЯ 08:32 2019-09-13T17:12:07+03:00

Картина дня Екатеринбург 12-09 00:00 00:00

Об этом, а так же о том, когда депутаты екатеринбургской гордумы переедут в новое здание рассказал в эфире радио “Комсомольская правда” Алексей Вихарев, депутат Екатеринбургской городской думы, председатель думской комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике.