2019-09-13T17:12:07+03:00
Картина дня. Екатеринбург
Людмила ВАРАКИНА

Дума Екатеринбурга определилась с датой проведения опроса горожан по храму святой Екатерины

Алексей ВихаревАлексей Вихарев

Как и где будет проходить опрос, кто в нем сможет принять участие? Как будет выглядеть бюллетень для голосования? Кто будет заниматься подсчетами голосов? Когда и кто объявит результаты опроса?

Картина дня Екатеринбург 12-09

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Об этом, а так же о том, когда депутаты екатеринбургской гордумы переедут в новое здание рассказал в эфире радио “Комсомольская правда” Алексей Вихарев, депутат Екатеринбургской городской думы, председатель думской комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике.

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