Дума Екатеринбурга определилась с датой проведения опроса горожан по храму святой Екатерины
Как и где будет проходить опрос, кто в нем сможет принять участие? Как будет выглядеть бюллетень для голосования? Кто будет заниматься подсчетами голосов? Когда и кто объявит результаты опроса?
Картина дня Екатеринбург 12-09
Об этом, а так же о том, когда депутаты екатеринбургской гордумы переедут в новое здание рассказал в эфире радио “Комсомольская правда” Алексей Вихарев, депутат Екатеринбургской городской думы, председатель думской комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике.