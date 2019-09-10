Смотрим и выбираем: власти Екатеринбурга представили проекты храма святой Екатерины

В преддверии опроса горожан о месте строительства храма святой Екатерины, власти Екатеринбурга показали, как будет выглядеть здание на трех потенциальных площадках. Такое требование выдвинули активисты группы «Парки и скверы» во время последнего заседания рабочей группы.

- Все три площадки имеют свои плюсы и минусы, – сказал мэр Александр Высокинский. – На мой взгляд, территория бывшего Приборостроительного завода – это оптимальный вариант для размещения собора. Прежде всего, потому, что находится в самом центре города, недалеко от места расположения исторического Екатерининского храма. Если удастся здесь построить кафедральный собор, можно будет воссоздать красивый уголок старого Екатеринбурга. Единственное «но» – позиция владельца площадки – УГМК. Если собственник совместит на одной площадке культурный центр, проект которого ранее рассматривался, и кафедральный собор - думаю, будет наилучший вариант.

Площадка на улице Горького, 17.Сейчас там располагается Приборостроительный завод, но его готовят к сносу.

Взгляды градоначальника не разделяет бывший главный архитектор города Михаил Вяткин. Он считает, что храм нужно строить за Макаровским мостом.

Площадка в районе пересечения улиц Фурманова - Белинского.

- Вторым возможным местом для храма считаю набережную Городского пруда возле Макаровского моста. Плюс этого места состоит в том, что земля принадлежит городу. Строительная компания «Брусника» собирается строить там жилой массив, в который при проектировании можно было бы удачно вписать и новый собор. В таком случае развитие набережной получило бы свое красивое архитектурное решение. Наконец, наименее удачным для расположения собора я считаю территорию на пересечении улиц Фурманова-Белинского. Большая часть участка земли находится в федеральной собственности, и еще неизвестно, удастся ли гармонично «вписать» собор в оставшееся пространство, - добавил Высокинский.

Площадка на улице Челюскинцев.

Последнее слово будет за жителями города. Опрос по храму планируют провести 12-13 октября

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