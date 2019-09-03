В Екатеринбурге определились с местами под храм святой Екатерины и датой голосования

В мэрии Екатеринбурга 3 сентября провели заседание рабочей группы по вопросу строительство храма святой Екатерины. На повестке обсудили два основных вопроса: где строить и когда голосовать за выбор конкретного места?

СМЕНА ПЛОЩАДОК

В шорт-листе на начало заседания были списаны три площадки: пустырь на перекрестке улиц Белинского - Фурманова, нефункционирующий Приборостроительный завод на набережной Городского пруда. Здание хотят снести и на его месте часть горожан не против увидеть новый храм. Также в список включена площадка на месте снесенной телебашни у Екатеринбургского цирка.

В числе присутствующих были депутаты и общественные деятиели, но первым слово взял мэр Александр Высокинский.

- По площадке на месте телебашни: там уже строят Ледовую арену УГМК. Ее готовят к сдаче в 2022 году к Универсиаде. Ее надо снять из опроса. В голосовании должны участвовать площадки, на одной из которых можно построить храм святой Екатерины, - заявил мэр.

По его словам, мэрия ведет диалог с коллегами из Москвы, чтобы правильно определиться с местом для религиозного сооружения.

- Сквер у «Космоса, предложенный ранее для строительства – спорная площадка, но ее нужно включить в опрос. Остается пустырь на Белинского-Фурманова и акватория пруда за Макаровским мостом, - подытожил градоначальник.

Окончательное место под стройку определят в октябре. Фото: проектная документация

В полемику с мэром вступил депутат Гордумы Тимофей Жуков.

- Мы уже обсуждали стройку за Макаровским мостом. Но все пришли к мнению, что это неудачное место. Сомневаюсь, что и сквер на Динамо стоит включать в перечень, - считает народный избранник.

В ответ Высокинский заявил, что площадку у «Космоса» стоит включить в список, чтобы у горожан было сразу три варианта для голосования.

- Я считаю, что опрос с тремя площадками будет выглядеть более устойчиво и легитимно, чем с двумя. Каждый должен иметь право высказать свое мнение. Напомню, что в городе больше миллиона избирателей, - подчеркнул мэр.

ХРАМ ЗА МОСТОМ ЛУЧШЕ, ЧЕМ У ЦИРКА

А вот бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин, также входящий в рабочую группу, в резкой форме высказался за строительство храма в акватории Макаровским мостом. По его словам, святыня станет началом нового облика города.

- Он будет вписываться в новую концепцию набережной, которую планируют реконструировать, - сказал Вяткин. – Мы – архитекторы, уже создавали проекты храма на площади Труда, в центре Городского пруда и в сквере у Драмтеатра. Надо будет –и за Макаровским мостом создадим проект.

В идее сохранения в списке трех площадок усомнился депутат Гордумы Константин Киселев. По его мнению, нужно окончательно убрать из шорт-листа территорию, где строят Ледовую арену. Но добавлять новые площадки он был неманерен

- Где гарантии, что они также станут неугодными через несколько месяцев, как и место, где была телебашня? – озадачился Киселев.

Часть депутатов и общественники насторожились, когда мэр заявил о намерении включить в список площадку для «галочки». Также они выразили опасение по поводу возможности строить храм за Макаровским мостом.

На заседании присутствовали депутаты и общественникиФото: Олег Галимов

- Нельзя сейчас голосовать за включение в опрос этого места. Мы даже не имеем на руках проектную документацию, - сказала общественный деятель Оксана Котельникова.

Ей парировал архитектор Михаил Вяткин, заявивший, что нет документов, запрещающий строить за мостом храм.

ТРИ ПЛОЩАДКИ И ОПРОС В ОКТЯБРЕ

Далее рабочая группа решила проголосовать за исключение территории у цирка из перечня мест под строительство храма: 17 – «за», 1 – «против», еще 9 «воздержались». Сразу после этого после этого практически единогласно было принято решение о включении в список площадок места за Макаровским мостом.

Таким образом, количество мест для голосования осталось тем же, но с небольшими поправками. По словам председателя Гордумы Игоря Володина, формат опроса будет утвержден до 24 сентября, а выборы площадки для строительства храма святой Екатерины пройдут 12-13 октября.