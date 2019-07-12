2019-07-12T10:23:35+03:00
Общество

«Выскажут мнение те, кто захотят»: для опроса по строительству храма в Екатеринбурге создадут пять –шесть пунктов в каждом районе

По словам мэра города, использование всех избирательных участков обойдется в семь раз дороже этого варианта
Маргарита МАХОНИНА
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Опрос обойдется в 13-15 миллионов рублейОпрос обойдется в 13-15 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что для опроса по строительству храма святой Екатерины в каждом районе города создадут несколько точек. Пока мэрия рассчитывает на пять-шесть пунктов.

– Я считаю, что этого будет вполне достаточно для репрезентативности. Те, кто захотят, придут и получат возможность высказать свое мнение, – пояснил Высокинский «РИА Новости». – Это будет стоить примерно 13-15 миллионов рублей. Если мы будем использовать все 500 избирательных участков, которые есть в городе, то в этом случае стоимость проведения опроса превысит 100 миллионов рублей.

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Напомним, собор пытались построить в трех местах Екатеринбурга – на «историческом месте» на площади Труда, в акватории Городского пруда и в сквере у Драмтеатра. Последнюю площадку инициаторы проекта даже успели согласовать во всех инстанциях. Однако после того как ночью 13 мая в сквере установили собор, в городе началась стихийная акция протеста.

Протесты продолжались неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Протесты продолжались неделюФото: Алексей БУЛАТОВ

После долгих споров с территории у Драмтеатра убрали забор – добро на это дал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. В здании администрации проходили собрания – как с противниками строительства, так и с его сторонниками

Александр Высокинский встречался как с противниками, так и со сторонниками строительства храма Фото: Алексей БУЛАТОВ

Александр Высокинский встречался как с противниками, так и со сторонниками строительства храмаФото: Алексей БУЛАТОВ

В конце концов, городские власти приняли решение провести опрос. Для этого мэрия начала собирать предложения горожан о площадках. Из списка в 60 пунктов комитет оставил три варианта: здание приборостроительного завода на Горького,17, пустырь Белинского-Фурманова и территория, где стояла взорванная телебашня.

Окончательное решение по опросу примут в сентябре. Во второй половине месяца проведут само голосование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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