2019-05-24T11:43:42+03:00
Общество

В мэрию пришли все стороны конфликта для обсуждения опроса по скверу: онлайн-трансляция

Пока вопросов больше, чем ответов
Данил СВЕЧКОВЛев ИСТОМИН
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О референдуме и опросе участникам встречи рассказали спикер Игорь Володин и глава горизбиркома Илья ЗахаровО референдуме и опросе участникам встречи рассказали спикер Игорь Володин и глава горизбиркома Илья ЗахаровФото: Алексей БУЛАТОВ
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В мэрии Екатеринбурга в пятницу с депутатами Гордумы встречаются сторонники храма и защитники сквера на набережной у Драмтеатра.

Комментарий мэра Екатеринбурга после встречи с общественниками 1.24 мая 2019 годаДанил СВЕЧКОВ

Активисты обсудят детали готовящегося опроса с народными избранниками, а также членами Общественной палаты города.

Комментарий мэра Екатеринбурга после встречи с общественниками 2.24 мая 2019 годаДанил СВЕЧКОВ

Также на обсуждение пришел глава Екатеринбурга Александр Высокинский, который вчера заявил православной общественности о неготовности вычеркнуть сквер из перечня мест для постройки храма.

Комментарий мэра Екатеринбурга после встречи с общественниками.24 мая 2019 годаДанил СВЕЧКОВ

Обсуждение опроса в мэрии Екатеринбурга: онлайн-трасняляция.С места событий передает корреспондент Данил Свечков

«Комсомолка» в прямом эфире рассказывает о том, что сейчас происходит в мэрии.

Обсуждения по храму в мэрии Екатеринбурга.Горожане общаются с депутатами Гордумы

ИСТОЧНИК KP.RU

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