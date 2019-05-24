В мэрию пришли все стороны конфликта для обсуждения опроса по скверу: онлайн-трансляция

В мэрии Екатеринбурга в пятницу с депутатами Гордумы встречаются сторонники храма и защитники сквера на набережной у Драмтеатра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/710779" frameborder="0"></iframe> Комментарий мэра Екатеринбурга после встречи с общественниками 1.24 мая 2019 годаДанил СВЕЧКОВ

Активисты обсудят детали готовящегося опроса с народными избранниками, а также членами Общественной палаты города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/710781" frameborder="0"></iframe> Комментарий мэра Екатеринбурга после встречи с общественниками 2.24 мая 2019 годаДанил СВЕЧКОВ

Также на обсуждение пришел глава Екатеринбурга Александр Высокинский, который вчера заявил православной общественности о неготовности вычеркнуть сквер из перечня мест для постройки храма.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/710782" frameborder="0"></iframe> Комментарий мэра Екатеринбурга после встречи с общественниками.24 мая 2019 годаДанил СВЕЧКОВ

Обсуждение опроса в мэрии Екатеринбурга: онлайн-трасняляция.С места событий передает корреспондент Данил Свечков

«Комсомолка» в прямом эфире рассказывает о том, что сейчас происходит в мэрии.