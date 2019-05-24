В мэрию пришли все стороны конфликта для обсуждения опроса по скверу: онлайн-трансляция
В мэрии Екатеринбурга в пятницу с депутатами Гордумы встречаются сторонники храма и защитники сквера на набережной у Драмтеатра.
Комментарий мэра Екатеринбурга после встречи с общественниками 1.24 мая 2019 годаДанил СВЕЧКОВ
Активисты обсудят детали готовящегося опроса с народными избранниками, а также членами Общественной палаты города.
Комментарий мэра Екатеринбурга после встречи с общественниками 2.24 мая 2019 годаДанил СВЕЧКОВ
Также на обсуждение пришел глава Екатеринбурга Александр Высокинский, который вчера заявил православной общественности о неготовности вычеркнуть сквер из перечня мест для постройки храма.
Комментарий мэра Екатеринбурга после встречи с общественниками.24 мая 2019 годаДанил СВЕЧКОВ
Обсуждение опроса в мэрии Екатеринбурга: онлайн-трасняляция.С места событий передает корреспондент Данил Свечков
«Комсомолка» в прямом эфире рассказывает о том, что сейчас происходит в мэрии.
Обсуждения по храму в мэрии Екатеринбурга.Горожане общаются с депутатами Гордумы
ИСТОЧНИК KP.RU
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