Отходы убрали - проблемы остались: после жалобы Путину Верхнюю Салду «зачистили» от мусора

Ожидаемо, что 20 июня в ходе «прямой линии» с президентом часть вопросов касалась проведения «мусорной реформы», которая стартовала в регионах с 1 января.

Владимир Путин заявил, что нарушения в ситуации с мусором есть, однако, по его мнению, в итоге ситуацию удастся исправить. В ходе обсуждения была озвучена проблема с уборкой контейнерных площадок в городе Верхняя Салда Свердловской области.

Не успел президент закончить общение с жителями страны, как на ситуацию отреагировал губернатор Евгений Куйвашев, а на следующий день в город выехал региональный заместитель министра энергетики и ЖКХ Егор Свалов, чтобы на лично проинспектировать территорию.

На объезде присутствовал и руководитель филиала компании «Рифей» - регионального оператора по вывозу мусора в Северной зоне Свердловской области. Именно к этой компании, а также к местным чиновниками у жителей накопилось немало вопросов. Ведь с января люди стали платить по «мусорной графе» в разы больше, а изменений, по их словам, не заметили.

Так площадка выглядело до уборки. Фото: пресс-служба компании "Рифей"

СТАЛО ХУЖЕ

Факт обращения внимания президента на ход «мусорной реформы» на Урале вскрыл сразу несколько проблем. Главная из них, по мнению уральцев, отсутствие изменений с начала годы.

- С начала года стало значительно хуже: мусор с контейнерных площадок вывозится реже, зачастую контейнеры переполнены. График вывоза может иметь место на бумаге, но по факту ситуация иная, - рассказывает жительница Верхней Салды Ирина Ефимова. – Особенно плохо там, где стоят открытые контейнеры без ограждений: мусор раздувает по улице. Это, скорее, к администрации Городского округа вопрос, почему нарушение требований площадки не огорожены.

По словам, Ирины, местные жители жаловались региональному оператору, но там говорят, что все площадки убираются по графику.

- Новая позиция «Рифея» – «недобросовестные предприниматели сбрасывают мусор», не соответствует фактам. Мусор бытовой, не складские коробки и просроченный товар. В городе после «прямой линии» вчера все «вылизали», - говорит Ирина Ефимова.

Местные жители коллекционируют снимки с площадками для мусора. Фото: Аристарх Шляпников

ВИНОВАТЫ ПРЕДИПРИНИМАТЕЛИ?

Площадку возле дома №25 по улице Карла Маркса в Верхней Салде, о которой сообщили Владимиру Путину, представители регоператора действительно вычистили в тот же день, и даже поделились снимками «до» и «после» с «Комсомолкой», а директор филиала Федор Потапов сообщил, что мусор действительно привезли сюда недобросовестные владельцы торговых точек.

- на этой контейнерной площадке скопились несанкционированные отходы. Сама контейнерная площадка убирается по графику ежедневно два раза в день. Скорее всего, какой-то нелегальный перевозчик привез и вывал мусор. Как это попало в федеральную повестку – я не знаю. Отходы были не бытовые. Судя по фото – это отходы магазинов. Судя по всему, кто-то из магазина привез сюда свой мусор и вывалил сюда рядом с контейнерами.

В пресс-службе «Рифея» «Комсомолке» сообщили, что все жалобы жителей города были отработаны в установленные сроки.

- С января 2019 года в диспетчерскую службу регионального оператора ООО «Компании «РИФЕЙ» от жителей Верхней Салды поступило 34 обращения. Вопросы касались графика вывоза ТКО, начислений, перерасчета платы и подачи заявок на вывоз мусора. Все обращения, поступившие в диспетчерскую службу регионального оператора по обращению с ТКО от жителей Верхней Салды, оперативно отработаны, замечания устранены. По факту поступившего сообщения на горячую линию Президента Российской Федерации о переполненных мусорных баках проводится проверка, - рассказали в компании.

Представители регоператора утверждают, что заявка на уборку площадки поступила от местных жителей вечером 18 июня, территорию очистили на следующий день.

Весной плюс от реформы не увидели не только в Верхней, но и Нижней Салде. Фото: Марина Илюшкина

ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ?

Жители Верхней Салды говорят, что с началом реформы никаких изменений в городе не произошло, кроме сумм в квитанциях. Поэтому люди не понимают, почему они стали платить больше.

- Все осталось так, как было до реформы. Та же свалка, те же контейнеры. Единственное «новшество» - увеличение стоимости услуги. У нас как в рекламе, помните: зачем платить больше, если нет разницы? Никто не отвечает на этот вопрос, - рассказывает житель Верхней Салды Зевахин. – По факту получается, что на наши плечи посадили контору, ничего не производящую, но требующую денег каждый месяц.

Ирина Ефимова рассказывает, что новых контейнеров нет не только в Верхней, но и в Нижней Салде.

- «Рифей» говорит, что закупил контейнеры, но они до нас не доехали. Мы же периферия, - с сожалением констатирует итог Ирина.

Что же в городе происходит сейчас? Перед приездом делегации из Екатеринбурга, по слова жителей, свалки прибрали – на контейнерных площадках чисто, по улицам ездит техника регионального оператора. Но проблемы остались. Одну из них озвучил глава городского округа Михаил Савченко во время встречи с Егором Сваловым.

- У нас, например, есть несанкционированная свалка рядом около садов. Мы торги разыграли на установку видеокамер. Но никто не заявился – там же сразу возникает вопрос сохранности камер. Но выхода другого нет. Там постоянно садоводы выбрасывают мусор, мы его убираем, но он снова появляется на прежнем месте.

На вопрос заместители министра о контейнерной площадке, глава ответил, что ее там нет.

- Значит надо сделать, - отреагировал Егор Свалов.

В администрации Верхнесалдинского городского округа вчера от комментария по острому вопросу отказались, а сегодня и вовсе не перестали отвечать на телефонные звонки.

Контейнеров много, но их не хватает. А может отходы нужно вывозить чаще? Фото: Александр Половинкин

«РАЗОВАЯ СИТУАЦИЯ»

Несмотря на жалобы жителей, областные власти считают, что ситуация в Верхней Салде – разовая, а в целом система работает нормально, существенных недоработок нет.

- Данные спутниковой навигации показывают, что мусор вывозился ежедневно со всех контейнерных площадок, а в некоторых случаях совершались двойные рейсы. Системных недоработок нет. Ситуация, которая приводилась в качестве примера, на мой взгляд, разовая, - заявил по итогам визита в Верхнюю Салду Егор Свалов.

И все же в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области региональному оператору и руководителям города посоветовали еще раз проанализировать графики вывоза мусора, увеличив их при необходимости до двух раз в день. Также в округе рекомендовано установить дополнительные площадки в частном секторе.

Отметим, что сегодня в Верхней Салде открыты 55 пять площадок для мусора. Региоператор обещает создать до конца года еще 20 контейнерных площадок. Посмотрим, изменит ли это ситуацию к лучшему.