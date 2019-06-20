Прокуратура проверит мусорки в Верхней Салде, на которые пожаловались Путину

СЕГОДНЯ 15:03 2019-06-20T15:06:30+03:00

Новая система работы с твердыми отходами была введена с 1 января 2019 года. Фото: Галина Соловьева

Житель уральского города обратился с вопросом во время «прямой линии»

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Прокуратура Верхней Салды буквально моментально отреагировала на жалобу местного жителя во время «прямой линии» с Владимиром Путиным. Мужчина рассказал о горах отходов, которые образовались в результате мусорной реформы.

- В целях устранения нарушений в том числе после вмешательства прокуратуры, РЭК 21 мая 2019 года издано постановление, которым снижены тарифы на услуги региональных операторов ЕМУП «Специализированная автобаза», и ООО «Компании «Рифей». При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Отметим, что новая система работы с твердыми отходами была введена с 1 января 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU