Прокуратура проверит мусорки в Верхней Салде, на которые пожаловались Путину
Прокуратура Верхней Салды буквально моментально отреагировала на жалобу местного жителя во время «прямой линии» с Владимиром Путиным. Мужчина рассказал о горах отходов, которые образовались в результате мусорной реформы.
- В целях устранения нарушений в том числе после вмешательства прокуратуры, РЭК 21 мая 2019 года издано постановление, которым снижены тарифы на услуги региональных операторов ЕМУП «Специализированная автобаза», и ООО «Компании «Рифей». При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Отметим, что новая система работы с твердыми отходами была введена с 1 января 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU