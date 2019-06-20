Эффект прямой линии с Путиным: свердловский губернатор моментально отреагировал на мусор в Верхней Салде
В четверг, 20 июня, на прямой линии с президентом Владимиром Путиным во время обсуждения вопроса о проведении мусорной реформы в стране, был назван уральский город Верхняя Салда, жители которого пожаловались на плохую работу регионального оператора «Рифей». Компания занимается сбором, вывозом и утилизацией твердых коммунальных отходов.
Буквально через полчаса губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил заместителю регионального министра энергетики и ЖКХ Егору Свалову 21 июня посетить город и проверить сигнал, прозвучавший на прямой линии.
Чиновник проверит соблюдение графика вывоза отходов, его в случае необходимости скорректируют. К региональным властям жалобы из муниципалитета не поступали. Там региональный оператор установил 110 дополнительных контейнеров.
Егор Свалов проверит график вывоза ТКОФото: Алексей БУЛАТОВ
С начала 2019 года в Свердловской области в целях реализации нацпроекта «Экология» было создано 245 новых контейнерных площадок, приобретено более 6,5 тысячи контейнеров, 56 единиц спецтехники. С целью содействия в создании контейнерных площадок в 2019 году муниципальным образованиям из областного бюджета планируется предоставить субсидии на общую сумму 180 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU