«Для нас это огромная проблема»: Путину доложили о плохой уборке отходов на Урале

СЕГОДНЯ 13:19 2019-06-20T14:42:08+03:00

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В четверг, 20 июня, в прямом эфире проводится очередная прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Операторы зафиксировали более 1,5 миллионов обращений от жителей страны из всех регионов.

Немало вопросов президенту поступило по одной из самых острых тем этого года - мусорной реформе. Люди из разных регионов жалуются, что за 6 месяцев проведения реформы многие не почувствовали изменений: старые контейнеры, горы мусора. Все осталось по-прежнему.

В списке вопросов по этой проблеме прозвучал город Верхняя Салда Свердловской области. Здесь за сбор, вывоз и утилизацию ТКО отвечает региональный оператор «Рифей». Жители Салды и близлежащих городов, включая Нижний Тагил, многократно жаловались на высокие тарифы и отсутствие изменений. Так, зимой регоператор Восточной зоны и Екатеринбурга ЕМУП «Спецавтобаза» ликвидировал почти две сотни нелегальных свалок. А «Рифей» - чуть более 10, специалисты ждали, когда стает снег.

Владимир Путин признал, что мусор - актуальная проблема для всей страны. Фото: скрин с видео Прямой линии-2019

Владимир Путин признал, что «мусорная проблема» - одна из самых актуальных в стране, ведь отходы накапливались десятилетиями, и никто с ними не работал.

- Это большая проблема, она возникла не вчера. Заниматься этим начали года два-три назад. Толчком была очередная прямая линия, когда люди в Балашихе пожаловались на то, что у них происходит. Начали об этом говорить. Мы генерируем ежегодно 70 миллионов тонн отходов. И на самом деле никто не занимается промышленной переработкой отходов. Это огромная проблема. Полигоны скапливались десятилетиями с советских времен. Новые упаковки появились. Кроме бумаги и картона много пластика применяется. В Тихом океане целые острова из мусора образовались. Для нас это огромная проблема. То, что показали, - это безобразие. Надо посмотреть, где, в каких районах, субъектах Федерации происходит. Растут тарифы. Но отчасти это может быть неизбежно, потому что нужно иметь деньги, чтобы начала система работать. Но люди должны видеть результаты. Совсем недавно мы приняли решение, я согласился предоставить право губернаторам выбирать, кто будет работать на контейнерных площадках, или региональные операторы. Некоторые считают, что регоператорам не дотянуться. Многие губернаторы считают, что регоператоры справятся. Надеюсь, что в ближайшее время мы справимся с проблемой, - ответил Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU