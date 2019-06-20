2019-06-20T18:05:45+03:00
Общество

«Порядок за час навели»: в Верхней Салде начали ликвидировать свалку, на которую пожаловались Путину

Местные чиновники отреагировали оперативно
Олег Галимов
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В городе очистили даже рядовые мусорки. Фото: житель Верхней Салды Даниил КайровВ городе очистили даже рядовые мусорки. Фото: житель Верхней Салды Даниил Кайров
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Во время «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным житель Верхней Салды пожаловался на огромную свалку в городе. По его словам, полигон отходов образовался из-за "мусорной реформы".

Реакция местных чиновников последовала незамедлительно, как и меры со стороны прокуратуры и правительства региона. Местные жители отмечают, что во всем городе уже наводят чистоту и порядок, а свалку, на которую пожаловались президенту, вскоре ликвидируют.- То, что показали сейчас — это безобразие. Надеюсь, нам удастся навести там порядок в ближайшее время, - заявил глава государства.

Владимир Путин - о мусоре.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

- По всему городу порядок за час навели, - рассказывает житель Верхней Салды Александр Кудинов. - Дворники везде начали работать активно и тщательно. Свалка, о которой рассказали президенту, возникла из-за проблем с вывозом отходов. Долгое время копилась и превратилась в гору. Люди сами свинство развели! Мусор ведь никто обратно не понесет.

Добавим, что завтра в Верхнюю Салду приедет замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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