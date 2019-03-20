2019-03-20T11:27:53+03:00
Общество

Одного из детей Юлии Савиновских, которых опека вернула в детдом, усыновила новая семья

Екатеринбурженка 1,5 года воспитывала двух мальчишек-сирот, а потом еще столько же судилась, чтобы детей не забирали
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Юлия СавиновскихФото: Юлия Савиновских
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Екатеринбурженка Юлия Савиновских, у которой опека забрала обратно в детский дом двух приемных детей, продолжает бороться за возвращение малышей в свою семью. Однако в отношении одного ребенка сделать этого уже не удастся. На днях мальчика усыновила новая семейная пара.

- Я знаю, что моего Костю из детского дома забрала семья. Говорят - хорошая, - написала в Facebook Юлия. - Семья лучше детского дома.

- Юль, семья правда хорошая, - успокоила ее в комментариях сотрудница «Школы приемных родителей» Елена Кондрашкина.

Фото: Юлия Савиновских

Фото: Юлия Савиновских

Юлия Савиновских вместе с мужем взяли под опеку из детдома двух мальчиков с серьезными заболеваниями: один из малышей не разговаривал, а второй не мог ходить. Через несколько месяцев дети стали поправляться, и семья начала готовить документы на усыновление.

Однако за несколько дней до этого органы опеки забрали детей, мотивируя это незаконной операцией Юлии по удалению груди и ведением блога от имени трансгендера.

Сейчас Юлия живет в Испании и не теряет надежды вернуть второго отнятого сына Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас Юлия живет в Испании и не теряет надежды вернуть второго отнятого сынаФото: Алексей БУЛАТОВ

Прошло несколько судов, но доказать свою вменяемость екатеринбурженка не смогла. Сейчас Юлия с семьей живет в Испании в статусе политического беженца. Недавно она подала жалобу в Европейский суд по правам человека.

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Мать, у которой забрали двух детей после удаления груди, получила справку об отсутствии психических заболеваний. В Екатеринбурге 40-летняя мать Юлия Савиновских продолжает добиваться опеки над двумя изъятыми у неемальчиками. (читать подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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