Уральская мама Юлия Савиновских, у которой отняли детей после удаления груди, пожаловалась в ЕСПЧ

Делом Юлии Савиновских, у которой опека отняла двух приемных детей после операции по уменьшению груди, теперь, возможно, будет заниматься Европейский суд по правам человека. Юлия подала туда жалобу, чтобы побороться за малышей, которых ее лишили.

- Вывод о том, может ли суд лишить кого-либо права опекунства, должен основываться на проверке его или ее родительских способностей после рассмотрения положения самих детей. Но не исключительно на основании его гендерной идентичности, как в настоящем деле, - сообщает Наташа Добрева, адвокат Международной правозащитной группы Агора. - Это нарушает право на уважение частной и семейной жизни и является дискриминационным.

Добавим, что сейчас Юлия Савиновских живет в Испании, куда она переехала с тремя родными детьми из-за опасений за будущее своей семьи. Оба приемных сына Юлии остаются в России. У малышей серьезные заболевания, среди которых ДЦП. Пока органы опеки не вмешались, их реабилитацией занималась Юлия с супругом. Также, в Испании Юлия призналась журналистам, что она транссексуал и считает себя мужчиной.

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