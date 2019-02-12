Выжившую на севере Урала туристку выписали из больницы

Жительницу Екатеринбурга Елену Осипову, которая едва не погибла в горах на севере Свердловской области, выписали из Городской больницы № 40. Сейчас она находится в кругу семьи и ее жизни ничего не угрожает. Сложно поверить, но ровно три недели назад Елену в критическом состоянии доставляли на вертолете из Краснотурьинска, тогда путешественница не могла даже самостоятельно дышать.

23 февраля Елену доставили в ЕкатеринбургФото: Алексей БУЛАТОВ

- Сейчас я с родственниками, а мама уехала домой (в Миасс – прим. ред.). Начинается период восстановления, буду наблюдаться в поликлинике по месту жительства, - рассказала «Комсомолке» Елена. - Друзья помогают мне с лекарствами и всем необходимым.

Елена Осипова рассказала о своем состоянии 00:00 00:00

За операцией по спасению заблудившихся в горах двух женщин, следил весь Урал. 19 января Елена вместе со своей подругой Еленой Подкорытовой отбились от группы и перестали выходить на связь. Найти туристок удалось лишь 22 февраля, к тому времени Елена Подкорытова была уже мертва, а Елену Осипову на вертолете МЧС доставили в больницу.

По прибытию в Екатеринбург врачам ожогового центра пришлось ампутировать ей стопы – конечности получили обморожение 4 степени и вызывали интоксикацию организма.

Елене Подкорытовой было 35 лет. Фото: соцсети

Родственники Елены Подкорытовой обратились к следователям с просьбой проверить работу спасателей. У погибшей туристки остался маленький сын и бывший муж.

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