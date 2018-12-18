В Екатеринбурге уволен судья, который лишил прав гонщика, сбившего трех пешеходов на Фурманова

В Екатеринбурге уволен судья, остативший без прав Владимира Пузырева, сбившего месяц назад на тротуаре троих пешеходов, включая двухлетнего мальчика. Виталий Дорошенко является занимает должность судьи в Верх-Исетском суде и сохранит свои полномочия до 29 декабря. Такое решение было принято на заседании Квалификационной коллегии судей Свердловской области.

- ККС Свердловской области прекратила полномочия Дорошенко Виталия Сергеевича, судьи Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга 29 декабря 2018 года в соответствии с п.п. 1 п.1 ст. 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», - говорится на сайте Коллегии.

Это значит, что судья самостоятельно и досрочно подал письменное заявление о своей отставке. До конца месяца Виталию Дорошенко предстоит или закончить дела, которые он ведет, или передать их коллегам.

Трагедия на Фурманова произошла в середине ноября. Ранним утром Владимир Пузырев стоял в пробке, а потом вдруг вывернул на тротуар и на полном ходу сбил мужчины и женщину с маленьким сыном. Как потом выяснилось, водитель уже почти полгода ездил без прав.

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