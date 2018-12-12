2018-12-12T10:08:49+03:00
Общество

Молодую маму, сбитую вместе с маленьким сыном на Фурманова, обещают выписать к Новому году

Малыш тоже медленно идет на поправку: на днях ребенок снова начал говорить
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ГИБДД ЕкатеринбургаФото: ГИБДД Екатеринбурга
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Пешеходы, сбитые бесправным гонщиком на Фурманова, медленно, но идут на поправку. Об этом рассказал муж и отец пострадавших в аварии 29-летней женщины и двухгодовалого мальчика.

Екатерина уже полностью дышит самостоятельно, маленький Ваня - тоже. Ребенка перевели в травматологию, где он сейчас лежит с папой.

Фото: Павел Норицын

Фото: Павел Норицын

- Динамика есть, но для выводов и прогнозов пока рано. Операция была сложнейшая, а период восстановления идёт медленно. Консервативное лечение и терапия, - говорит Павел Норицын. - Завтра Кате делают операцию в 24 ГКБ, планируют на следующей неделе ставить на ноги и выписать к Новому году. Ванечка говорит отдельные слова, понимает обращённую речь, отвечает. Есть некоторые проблемы, но нужно время, упорство и вера.

Третьего пострадавшего - Андрея - врачи оперируют сегодня. Впереди у каждого пациента около года реабилитации.

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