2018-12-12T10:08:49+03:00
Общество

Молодую маму, сбитую вместе с маленьким сыном на Фурманова, обещают выписать к Новому году

Малыш тоже медленно идет на поправку: на днях ребенок снова начал говорить
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: ГИБДД ЕкатеринбургаФото: ГИБДД Екатеринбурга
Изменить размер текста:

Пешеходы, сбитые бесправным гонщиком на Фурманова, медленно, но идут на поправку. Об этом рассказал муж и отец пострадавших в аварии 29-летней женщины и двухгодовалого мальчика.

Екатерина уже полностью дышит самостоятельно, маленький Ваня - тоже. Ребенка перевели в травматологию, где он сейчас лежит с папой.

Фото: Павел Норицын

Фото: Павел Норицын

- Динамика есть, но для выводов и прогнозов пока рано. Операция была сложнейшая, а период восстановления идёт медленно. Консервативное лечение и терапия, - говорит Павел Норицын. - Завтра Кате делают операцию в 24 ГКБ, планируют на следующей неделе ставить на ноги и выписать к Новому году. Ванечка говорит отдельные слова, понимает обращённую речь, отвечает. Есть некоторые проблемы, но нужно время, упорство и вера.

Третьего пострадавшего - Андрея - врачи оперируют сегодня. Впереди у каждого пациента около года реабилитации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ребенок в коме, у мамы – сломан позвоночник»: в Екатеринбурге иномарка вылетела на тротуар и протаранила маму с коляской и двух пешеходов (подробнее)

Водителя иномарки, который сбил маму с коляской, отправили в СИЗО на два месяца: Мужчина уверяет, что «перепутал педали газа и тормоза», но следователи обвиняют его в умышленном убийстве (подробнее)

Жена водителя Honda, сбившего в Екатеринбурге маму с ребенком: «Я умоляю о прощении». Она уверена, что ее мужу стало плохо за рулем (Подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Роман Лункин: Того, кто дал денег на храм, могут изобразить в притворе, без нимба, небольшого
Руководитель центра по изучения религии Института Европы РАН рассказал «КП», может ли человек, оплативший реставрацию или строительство храма, появится в росписях на его стенах, рядом со святыми
Губкинский университет обучит партнеров «Роснефти» из Индии
В Государственном университете нефти и газа им. И.М.Губкина при поддержке НК «Роснефть» начался образовательный курс по программе  «Интенсификация добычи и повышение отдачи пластов на нефтяных месторождениях»
Новости 24
В Екатеринбурге среди лучших теннисистов страны разыгрывают 200 тысяч рублей
В Нижнем Тагиле эвакуировали студентов колледжа
Мэрия Нижнего Тагила выдвинула новые требования к мусорному регоператору
В екатеринбургском «Кольцово» аварийно сел неисправный самолет из Таиланда
Монахини из Екатеринбурга вышивают картины на елочных игрушках
Вице-губернатор Свердловской области определился с куратором работы со СМИ
Ледовый городок Екатеринбурга готов на 60%
В Екатеринбурге появились новые остановки для автобусов
«Фиг вам!»: Экс-директора Екатеринбургского цирка Марчевского защитят областные депутаты
Уральские дороги подлатают на 5 миллиардов рублей
На Урале арестовали директора, который сорвал на предприятии проверку, выдумав пожар
Пятиэтажка на Карла Либкнехта не попала в охраняемую зону здания филармонии
60 лет Константину Кинчеву: лидер «Алисы» переписывался с убийцами и получил уважение воров
Ушла из жизни видная экс-чиновница мэрии Екатеринбурга
В Екатеринбурге гаишники решили принимать жалобы через интернет