2018-08-24T09:28:12+03:00
Общество

Уральские инвалиды объявили траур после жестокого убийства 20-летнего Дмитрия Рудакова в Березовском

Общественники намерены добиться изменения закона
Лев Истомин
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Убийство инвалида всколыхнуло общество. Фото: соцсеть "ВКонтакте"Убийство инвалида всколыхнуло общество. Фото: соцсеть "ВКонтакте"
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Общественники из Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет объявили трехдневный траур по убитому в Березовском 20-летнему Дмитрию Рудакову, которого растерзала группа подростков.

Представители организации также предложили изменить законодательство с помощью внесения поправок в статью 63 Уголовного кодекса РФ «Обстоятельства, отягчающие наказание». Об этом на своей страничке в Faсеbook написала представитель свердловского отделения организации Татьяна Флеганова.

- Мы просим подумать о воспитании в них (детях – Прим.ред.) понимания и внутренней доброты к тем, кто слабее телом и духом – это не только люди с инвалидностью, но и многие не умеющие постоять за себя и нуждающиеся в помощи – и старики, и дети. Каждый ребенок пришел в мир, чтобы быть нужным, дружить, учиться, любить и прожить свою жизнь счастливо, - подчеркнула Флеганова.

Дмитрия затоптали в гаражном массиве Фото: Елена БЛАГИНИНА

Дмитрия затоптали в гаражном массивеФото: Елена БЛАГИНИНА

Трагедия, которая вызвала в обществе большой резонанс, произошла 9 августа в уральском городе Березовский, где четверо школьников от 14 до 16 лет жестоко расправилась с 20-летним инвалидом Дмитрием Рудаковым.

После этого суд отправил под стражу троих участников расправы – Вадима, Богдана и Илью. Четвертый обвиняемый – Семен получил два месяца домашнего ареста.

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