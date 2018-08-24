Уральские инвалиды объявили траур после жестокого убийства 20-летнего Дмитрия Рудакова в Березовском

СЕГОДНЯ 09:27 2018-08-24T09:28:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Общественники из Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет объявили трехдневный траур по убитому в Березовском 20-летнему Дмитрию Рудакову, которого растерзала группа подростков.

Представители организации также предложили изменить законодательство с помощью внесения поправок в статью 63 Уголовного кодекса РФ «Обстоятельства, отягчающие наказание». Об этом на своей страничке в Faсеbook написала представитель свердловского отделения организации Татьяна Флеганова.

- Мы просим подумать о воспитании в них (детях – Прим.ред.) понимания и внутренней доброты к тем, кто слабее телом и духом – это не только люди с инвалидностью, но и многие не умеющие постоять за себя и нуждающиеся в помощи – и старики, и дети. Каждый ребенок пришел в мир, чтобы быть нужным, дружить, учиться, любить и прожить свою жизнь счастливо, - подчеркнула Флеганова.

Дмитрия затоптали в гаражном массивеФото: Елена БЛАГИНИНА

Трагедия, которая вызвала в обществе большой резонанс, произошла 9 августа в уральском городе Березовский, где четверо школьников от 14 до 16 лет жестоко расправилась с 20-летним инвалидом Дмитрием Рудаковым.

После этого суд отправил под стражу троих участников расправы – Вадима, Богдана и Илью. Четвертый обвиняемый – Семен получил два месяца домашнего ареста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школьникам, жестоко убившим инвалида в Березовском, грозит до 10 лет заключения. Вместо пятнадцати, которые обычно дают по статье "Убийство" (Подробнее)

Прыгали по голове и снимали на телефон: в Березовском школьники ради забавы убили инвалида. Изуродованное тело 20-летнего юноши нашли в гаражах только на следующий день (подробности)

«Наказать по-максимуму»: Жители Березовского выйдут на митинг после жестокой расправы над мальчиком-инвалидом. Горожане боятся, что малолетние отморозки уйдут от отвественности (подробнее)