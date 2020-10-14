Бил, несмотря на последнюю стадию рака: новые подробности про «девочку из шкафа»

Муж Юлии насиловал и бил ее до рождения Полины Фото: соцсети

Сегодня стали известны страшные подробности истории семьи «девочки из шкафа». У матери Полины - Юлии Зыковой еще до рождения малышки была диагностирована последняя стадия рака - опухоль слюнной железы. Несмотря на это, муж избивал ее. В том числе по голове. Об этом сегодня рассказала мать женщины Наталья Драницина в программе «На самом деле».

- Две операции было. И облучение было, - рассказала бабушка Полины.

Кроме того выяснилось, что мужчина изнасиловал Юлию, накануне беременности.

- Он видимо силой взял ее. Они практически не жили. Развода нет, денег не было, - рассказала мать Юлии Зыковой.

Мать Юлии - Наталья Драницина рассказала, что Андрей Зыков избирал и насиловал ее дочь

Наталья Дарницына также рассказала, что в последнее время встречалась с дочерью редко и видела ее только на улице, поскольку была занята: ее муж и сын перенесли операции. По словам матери Юлии, они не знали о беременности и родах, несмотря на то, что жили в одном городе с дочерью.

В эфире программы также принял участие муж Юлии, который признался, что избивал жену. Он рассказал, что не знал о том, что девочка является его ребенком. При этом с малышкой якобы иногда нянчилась его сестра. По словам Андрея Зыкова, он видел Полину в августе и тогда она была в «хорошем состоянии».

Напомним, что девочку из Карпинска в тяжелом состоянии доставили на вертолете в ОДКБ № 1 Екатеринбурга. У Полины диагностировали дистрофию третьей степени. Но сейчас здоровью малышки ничего не угрожает, она активно набирает вес и даже начала играть с игрушками.

Матери истощенной малышки Юлии Зыковой по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии» грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас женщина находится в психиатрическом стационаре, в течение месяца специалисты придут к выводу, вменяема она или нет.

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