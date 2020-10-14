Отец «девочки из шкафа» объяснил, почему бросил жену с детьми

В тяжелом состоянии девочку доставили в ОДКБ № 1 Екатеринбурга. Фото: предоставлено знакомыми семьи Зыковых

История с «девочкой из шкафа» получила продолжение. Сегодня, 14 октября, о ситуации впервые высказался отец пятимесячной Полины, которую мать прятала от всех в шкафу и морила голодом. Андрей Зыков выступил в программе «На самом деле», посвященной этой жуткой истории. Правда, его рассказ получился очень путанным.

- Как устроился на работу, заходил к детям. Понятия не имел даже, не знал про Полину, - заявил Андрей Зыков. - Я не интересовался, какой возраст. Сидела с нею сестра моя на выходных. Видел ее когда маленькая была около двух месяцев. Пять раз ее видел. Последний раз в августе. Была в хорошем состоянии. А потом происходящее вылилось в Интернет.

Сейчас Полина в безопасности. Только за три дня она набрала 200 граммов. Фото: ОДКБ № 1

Рассказал Андрей и о своих отношениях с матерью Полины, в частности о том, как их брак пошел под откос.

- Жили с женой как соседи по разным комнатам, - говорит отец Андрей Зыков. – С вахты до Нового года я приехал. Она не проводила и не встретила. Последнее время жили так, что все на спад. О том, что она беременна понятия не имел. Я не отказываюсь от этого ребенка, просто я не знал, что это мой. Бывало я бил жену, но не просто так, а когда под кожу лезла. До синяков бывало бил. Но даже после избиения они приезжали ко мне с отцом с братом, пили. Все было хорошо.

13-летний брат Полины также рассказал, как ухаживал за истощенной сестренкой.

- Мама рассказывала, что ее попросили посидеть с ребенком. Она сказала, что кто попросил не выходит на связь. Я думал ну ладно. Кормил смесью иногда молоком. Мама говорила, чем кормить. Я успел привязаться к Полине. Никому не рассказывал о ней. Мама просила молчать. После того как с папой рассталась, мама более нервной стала. Мало что мне рассказывать стала. Папа, когда приходил, видел Полину. Он спросил просто «Кто это?» и все. Мы сказали, что просто посидеть попросили. Худой Полина стала недели 3-4 назад. Она может меньше есть стала просто? Она более так отказывалась. Не знаю почему. Раза три или четыре в день кормили ее. До того как похудела это было чаще, - рассказал мальчик Матвей.

Андрей Зыков не признал третьего ребенка своей жены Юлии. Фото: скриншот

Напомним, что Полину в тяжелом состоянии доставили на вертолете в ОДКБ № 1 Екатеринбурга. У девочки диагностировали дистрофию третьей степени. Но сейчас здоровью малышки ничего не угрожает, она активно набирает вес и даже начала играть с игрушками.

Что же до горе-мамаши Юлии Зыковой, то ей грозит до 7 лет лишения свободы по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии». Сейчас женщина находится в психиатрическом стационаре, в течение месяца специалисты придут к выводу, вменяема она или нет.

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