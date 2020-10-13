Отец Сергий: «Среднеуральский монастырь оформят на Русскую православную церковь»

Сергия лишили сана и отлучили от церкви Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опальный отец Сергий (Романов) заявил об оформлении зданий на территории Среднеуральского женского монастыря "Спорительница хлебов" на Русскую православную церковь.

- Чтобы не обременять государство, по мере поступления средств, монастырь будет оформлен на РПЦ, - заявил во время своего нового обращения Сергий. - Меня удивляет, что митрополит Кирилл и его подчиненные не успокаиваются.

На прошлой неделе Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела по статье «Истязание». По версии следствия, с 2004 по 2019 год в монастыре издевались над семью несовершеннолетними. При этом дело пока является бесфигурантным.

Летом этого года обитель опального схиигумена стала известна на всю страну. Сначала Сергий захватил монастырь, а «масла в огонь» подлила Ксения Собчак. Телеведущая сняла документальный фильм, при этом ее съемочная бригада подверглась нападению со стороны послушников.

Ранее Екатеринбургская епархия создала специальную комиссию, чтобы вернуть себе контроль над монастырем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отказавшись идти на диалог с Екатеринбургской епархией, Сергий был лишен сана, а потом и вовсе отлучен от церкви. Стоит отметить, что по закону земля, на которой построен монастырь, принадлежит епархии. Это следует из выписки Росреестра.

- Лесные участки, занятые объектами Среднеуральского женского монастыря, в установленном порядке выделены и предоставлены в безвозмездное пользование Екатеринбургской епархии для осуществления религиозной деятельности, - уверяют в пресс-службе епархии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Ксению Собчак напали в Среднеуральском женском монастыре, где прячется опальный отец Сергий. Об этом телеведущая рассказала в соцсетях (подробнее)

«Избили 30 мужчин уголовного вида»: Ксения Собчак рассказала из-за чего на нее напали в Среднеуральском женском монастыре. Телеведущая сообщила в разговоре с «КП»-Екатеринубрг, что это были сотрудники обители (подробнее)

«Уральский пельмень» Дмитрий Соколов приехал в Среднеуральский женский монастырь после того, как там избили Ксению Собчак. Артист поддерживает отца Сергия (подробнее)

«Духовно нездоровая обстановка»: Екатеринбургская епархия прокомментировала избиение Собчак в Среднеуральском монастыре. На месте работают полицейские (подробнее)

«Идите с Богом!»: появилось видео нападения на Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре. По словам самой телеведущей, травмы получили два человека (подробнее)