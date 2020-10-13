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Общество

Отец Сергий: «Среднеуральский монастырь оформят на Русскую православную церковь»

Об этом бывший схиигумен заявил в своем очередном обращении на Youtube
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Сергия лишили сана и отлучили от церкви

Сергия лишили сана и отлучили от церкви

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опальный отец Сергий (Романов) заявил об оформлении зданий на территории Среднеуральского женского монастыря "Спорительница хлебов" на Русскую православную церковь.

- Чтобы не обременять государство, по мере поступления средств, монастырь будет оформлен на РПЦ, - заявил во время своего нового обращения Сергий. - Меня удивляет, что митрополит Кирилл и его подчиненные не успокаиваются.

На прошлой неделе Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела по статье «Истязание». По версии следствия, с 2004 по 2019 год в монастыре издевались над семью несовершеннолетними. При этом дело пока является бесфигурантным.

Летом этого года обитель опального схиигумена стала известна на всю страну. Сначала Сергий захватил монастырь, а «масла в огонь» подлила Ксения Собчак. Телеведущая сняла документальный фильм, при этом ее съемочная бригада подверглась нападению со стороны послушников.

Ранее Екатеринбургская епархия создала специальную комиссию, чтобы вернуть себе контроль над монастырем

Ранее Екатеринбургская епархия создала специальную комиссию, чтобы вернуть себе контроль над монастырем

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отказавшись идти на диалог с Екатеринбургской епархией, Сергий был лишен сана, а потом и вовсе отлучен от церкви. Стоит отметить, что по закону земля, на которой построен монастырь, принадлежит епархии. Это следует из выписки Росреестра.

- Лесные участки, занятые объектами Среднеуральского женского монастыря, в установленном порядке выделены и предоставлены в безвозмездное пользование Екатеринбургской епархии для осуществления религиозной деятельности, - уверяют в пресс-службе епархии.

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