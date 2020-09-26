В Екатеринбурге от коронавируса скончался бывший главврач больницы № 20

Прощание с Борисом Владимировичем Золотаревым состоится 28 сентября в 10.30 на территории 40-ой больницы. Фото: Facebook / Екатерина Макашина

В Екатеринбурге на 71-м году жизни от коронавируса скончался бывший врач больницы № 20 Борис Золоторев. У него был коронавирус. О смерти специалиста сообщила пресс-секретарь горздрава Екатерина Макашина.

- С 2001 года по 2012 - он возглавлял медицинское учреждение, оказывающее помощь жителям микрорайона Химмаш, Уктус, Рудный. В составе больницы был круглосуточный стационар, роддом, поликлиники и женские консультации. За время его руководства в больнице улучшилось качество лечебного процесса и диагностики заболеваний. Кроме того, при Борисе Владимировиче были открыты новые для больницы отделения анестезиологии и реанимации, реанимации и интенсивной терапии для беременных и родильниц, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, - написала в своем блоге Екатерина Макашина.

Также за время работы Бориса Владимировича коллектив больницы был дважды награжден премией профессионального признания «Медицинский Олимп» за вклад в развитие медицинской помощи жителям Чкаловского района и города.

Прощание с Борисом Золотаревым состоится 28 сентября в 10:30 на территории 40-ой больницы (поминальный зал справа от морга – прим.ред.).

Напомним, что от коронавируса скончался известный хирург Юрий Мансуров. А в конце лета умер писатель Владислав Крапивин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какая будет реакция организма на прививку от коронавируса: отвечает эксперт лабораторной диагностики. В эфире радио «КП Екатеринбург» [92,3fm] Александр Соловьев рассказал, что собою представляет новая вакцина, почему ее так быстро разработали и насколько она безопасна (подробнее)

Когда в Свердловской области начнут прививать от коронавируса. На оперативном штабе озвучили месяц, с которого в регионе начнется вакцинация от COVID-19 (Подробнее).

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» включили в перечень контролируемых государством лекарств. Этот контролируемый Минздравом список создали в июле 2020 года, сюда вошли лекарства от коронавируса и средства профилактики этой опасной болезни. (Подробнее)