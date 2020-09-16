Подрабатывал в овощном киоске, спал у дворников: родители пропавшего 15-летнего школьника рассказали, где находился их сын

Мальчик больше двух недель жил вне дома. Фото: Лиза Алерт

История с исчезновением 15-летнего школьника Павла Бастрикова подошла к концу. Ребенка нашли в районе улицы Технической в Екатеринбурге спустя две недели после исчезновения. 31 августа ребенок ушел из дома, якобы чтобы погулять с друзьями, но назад так и не вернулся. Родители выпускали видеообращение, просили мальчика вернуться, даже объявили вознаграждение за информацию о нем. И вот, сегодня их телефон зазвонил.

- Мне позвонил мужчина, сказал, что он видит Пашу на улице Технической, - рассказала мама мальчика. – Мы приехали, Паша сидел в овощном киоске. Оказалось, что он подрабатывал в нем. Еще ремонтом занимался каким-то. Ночевал он когда в овощном киоске, когда у дворников в бытовке. Не могу сказать, почему в овощном киоске работники никуда не сообщили о том, что у них трудится подросток. Вознаграждение мы отдали мужчине, который нам позвонил и рассказал, где Паша.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство», чтобы активизировать усилия по поиску мальчика. Сейчас его сотрудники ведут проверку, выясняя, не совершалось ли в отношении мальчика преступлений за прошедшие две с лишним недели.

Мальчика доставили в полицию, где его опросили. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу

- Кроме того, в рамках расследования будут устанавливаться все причины и условия, которые способствовали произошедшей ситуации, с целью принятия мер по недопущению подобных фактов впредь, - добавили в СУ СКР по Свердловской области.

По предварительной версии мальчик решил уйти сам из-за ссоры в семье.

- После полиции нас пригласили прийти в Следственный комитет. Потом поедем домой, всем будет хорошо, будем его беречь, - поделилась мама мальчика.

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