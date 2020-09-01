Ушел гулять и не вернулся: в Екатеринбурге ищут 15-летнего школьника в синих кроссовках

Фото: ПСО "Прорыв"

В Екатеринбурге полицейские и волонтеры разыскивают 15-летнего Бастрикова Павла. Подросток пропал еще вчера, 31 августа, - вечером он ушел гулять, но домой так и не вернулся. Как рассказали «КП» в отряде «Прорыв», который ведет поиски, о пропаже сына сообщили родители.

Приметы: рост 168-170 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, русые волосы.

В день пропажи был одет в белую футболку с черной надписью, серые шорты и синие кроссовки.

Если вы вдруг видели где-то Павла или знаете, где он может находиться, обязательно сообщите об этом заместителю руководителя ПСО «Прорыв» Екатерине: +7 (932) 120-99-17.