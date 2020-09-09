Родители пропавшего в Екатеринбурге мальчика объявили вознаграждение за информацию о сыне

Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге продолжаются поиски 15-летнего Павла Бастрикова, пропавшего 31 августа. Мальчик ушел из дома без телефона и ключей. Его родители очень переживают. Ранее они опубликовали видеообращение в котором говорят, что простили сына и просят его вернуться. Как рассказала мама школьника, перед тем как он ушел из дома, у них произошла небольшая ссора.

- Мы спросили всех его одноклассников и друзей. Никто не знает где он может находиться. Он у нас очень общительный, мог с кем-то познакомиться на улице. Может его кто-то удерживает, - рассказала мама мальчика.

Поисками подростка занимается полиция и несколько поисковых отрядов. Сегодня родители Павла Бастрикова объявили вознаграждение за информацию о местонахождении их сына. Если вы знаете, где может находиться подросток, сообщите по телефонам (343)356-42-04, (343)294-14-94 или 02.