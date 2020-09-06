Его ищут больше недели: обращение родителей пропавшего мальчика

Фото: отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге продолжаются поиски 15-летнего Павла Бастрикова. На розыск пропавшего ориентирован личный состав территориальных отделов полиции.

Родители мальчика выступили с видеобращением к сыну.

- Паша, если ты нас слышишь, возвращайся домой, мы тебя простили, не держим на тебя никакого зла. Папа, мама, вся семья тебя ждет, -сказали родители подростка.

Приметы мальчика: худощавое телосложение, рост 175 сантиметров, волосы светло-русые, глаза карие.

Фото: "Лиза Алерт"

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Павла Бастрикова, просят сообщить по телефонам (343)356-42-04, (343)294-14-94 или 02.

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