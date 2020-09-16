В Екатеринбурге нашли 15-летнего школьника, за информацию о котором родители объявляли вознаграждение

Ребенок пропал 31 августа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге нашли 15-летнего Павла Бастрикова, который пропал больше двух недель назад – 31 августа.

- Сына действительно нашли, мы сейчас находимся в полиции, - подтвердила его мама.

Подробности рассказали сотрудники Следственного комитета России. Так, они отметили, что в день пропажи мальчик попросил у родителей разрешения погулять с друзьями и ушел из дома на улице Бардина. С тех пор связь с ним оборвалась. Следователи даже возбудили уголовное дело по статье «убийство», чтобы активизировать поиски. Занимались поисками и сотрудники полиции, и неравнодушные граждане.

Фото: Лиза Алерт

- По итогам совместной широкомасштабной работы накануне ребенок обнаружен местным жителем в районе одного из домов по улице Технической в Екатеринбурге, - уточняют в пресс-сулжбе СУ СКР по Свердловской области. - Информация об обнаружении пропавшего незамедлительно передана сотрудникам Следственного комитета, которыми по уголовному делу продолжается выполнение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств безвестного исчезновения несовершеннолетнего.

Сейчас следователи выясняют, где именно находился мальчик. Ранее его родители объявили вознаграждение за информацию о местонахождении сына и выпускали обращение, в котором просили его вернуться.

- В отношении него и им самим никаких противоправных действий совершено не было, - уточняют в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу.

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