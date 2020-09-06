Нужно ответить на 22 вопроса: отцу Сергию грозит отлучение от церкви

Опального схимонаха обвиняют в нарушении 28 правила святых апостолов, по которому священник, лишенный сана, но продолжающий служить, может быть полностью отлучен от церкви Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неожиданной новостью от Екатеринбургской епархии завершается эта неделя. Уже в понедельник, 7 сентября, пройдет очередной суд над отцом Сергием (Романовым). Но если в прошлый раз его заочно лишили сана схиигумена, то теперь ему и вовсе грозит отлучение от церкви.

Новость о заседании появилась на сайте епархии за 17 часов до его начала. Всего Сергия обвиняют по 22 пунктам, и на каждый вопрос от него ждут подробного ответа.

- В случае непредоставления Вами доказательств, предъявляемых Правящему Архиерею обвинений, Вы будете осуждены не только как нарушитель 28 правила Святых Апостолов, но и как клеветник, от чего да сохранит Вас Господь, - гласит текст повестки схимонаху.

Ответ помощника Сергия Всеволода Могучева не заставил себя долго ждать.

- Мы ответим на ваши вопросы публично, - парировал Могучев. Но явится ли Сергий на заседание суда, которое пройдет в здании епархии, маловероятно.

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